Piden destitución de Edgar Lama, cabeza del IESS, por presunto conflicto de interés

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, junto a delegados de organizaciones de jubilados y la Comisión de Defensa de la Seguridad Social.

Miembros de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, la Comisión Anticorrupción y el Frente Popular solicitaron la destitución de Edgar Lama von Buchwald, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). ¿La razón? Presuntos actos de corrupción, malversación de fondos públicos y conflicto de interés

La mañana del martes 11 de noviembre de 2025 presentaron una petición formal para que deje el cargo. El documento fue entregado en la Secretaría de la Superintendencia de Bancos, entidad dirigida por Roberto Romero von Buchwald, primo del titular del IESS y es el organismo que calificó la idoneidad de Lama von Buchwald para ocupar la presidencia del Consejo Directivo del IESS.

"A sus 31 años no cumpliría con el requisito de al menos 10 años de experiencia profesional, docente o directiva, establecido en el Reglamento Orgánico Funcional del IESS y la Ley de Seguridad Social. Además su nombramiento fue nombrado legal por la Superintendencia de Bancos, presidida por su primo hermano materno. Se señala también conflicto de intereses, ya que Lama es hijo del dueño del grupo Teoton y Albteoton, beneficiaria de convenios de derivación del Seguro Social, los que suman 259 millones de dólares para las clínicas de su familia".

¿Qué ha dicho el presidente del IESS?

En sus redes sociales, Edgar Lama no se ha referido puntualmente a las denuncias por conflicto de interés. En X escribió, el 5 de noviembre: "Les dolió muchísimo que expongamos el robo y desfalco de Rafael Correa en el Seguro Social. Ahora, con mentiras e infamias, sus esbirros pretenden atacar porque les incomoda que estemos trabajando para todos los afiliados".

El abogado Lama tuvo un breve paso por el Ministerio de Salud; desde el 15 de febrero hasta el 30 de mayo fue titular de esa cartera. El 3 de junio, la Asamblea lo designó como presidente del Consejo Directivo del IESS, sin debate, tras la moción presentada por el oficialismo. Y según legisladores consultados, en su curul electrónica no hubo documentos de la Superintendencia de Bancos que sustenten la calificación.

EXPRESO pidió información al IESS, para tener una respuesta de Edgar Lama ante la solicitud de destitución. Hasta el cierre de esta nota no hay una reacción oficial.

