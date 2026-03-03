La vía Jujan-Babahoyo se mantiene cerrada al tránsito vehicular por inundación

El tramo quedó totalmente anegado tras las fuertes lluvias de este martes 3 de marzo; hay vías alternas para los conductores

La situación vial en las provincias de Guayas y Los Ríos registra novedades este martes 3 de marzo. La vía Durán–Jujan se encuentra habilitada al tránsito vehicular, permitiendo la circulación normal en ese tramo. Sin embargo, la carretera Jujan–Babahoyo permanece cerrada por efecto de las fuertes lluvias, lo que obliga a los conductores a tomar rutas alternas para continuar su trayecto.

Ante esta restricción, la Prefectura del Guayas ha informado sobre dos opciones para quienes necesiten desplazarse hacia Babahoyo u otros destinos cercanos.

(Te puede interesar: Los Ríos bajo el agua: familias afectadas, carreteras dañadas y viviendas inundadas)

Una de ellas es la ruta Samborondón–La Victoria–T de Baba; sin embargo, en este trayecto está prohibida la circulación de vehículos pesados, por lo que solo pueden transitar automóviles livianos.

La segunda alternativa es el recorrido La Aurora–La T de Las Maravillas–Salitre, el cual no presenta restricciones vehiculares y puede ser utilizado tanto por transporte liviano como pesado.

El Gobierno Provincial de Guayas recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante cualquier cambio en el estado de las vías.

🚨 COMUNICADO | Por la presente época lluviosa, informamos a la ciudadanía:



🛣️ Vía Durán–Jujan: habilitada.

⛔ Vía Jujan–Babahoyo: cerrada.



🔁 Rutas alternas:

* Samborondón–La Victoria–T de Baba (prohibido para vehículos pesados).

* La Aurora–La T de Las Maravillas – Salitre… pic.twitter.com/HPpE7P2zDS — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) March 3, 2026

Cierres en la vía que conecta Jujan y Babahoyo

El ECU 911 informó a las 09:50 el cierre total al tránsito de vehículos livianos y pesados en la vía E-25, en el tramo Babahoyo–Jujan. La medida aplica para todo tipo de automotores, mientras las autoridades monitorean la situación y coordinan acciones en la zona afectada.

A esa hora, como rutas alternas se habilitaron los recorridos Cruce de Chilintomo – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar y Baba – Salitre – Samborondón.

A través de sus cámaras de videovigilancia, la entidad constató que la mayoría de conductores que circulaban por la red estatal Babahoyo – Jujan optaron por el desvío hacia Cruce de Chilintomo – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar para continuar su trayecto.

#Actualización



A través del sistema de #VideoVigilanciaECU 911 se observa que los conductores que transitan por la red estatal Babahoyo – Jujan están tomando como ruta alterna la vía:



☑️ Cruce de Chilintomo – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar.



Conduzca con precaución para evitar… pic.twitter.com/Phws5m31B4 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) March 3, 2026

