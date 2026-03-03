Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Vía Jujan Babahoyo
Un tramo de la vía Jujan-Babahoyo quedó anegado tras las fuertes lluvias.Cortesía del ECU911 / Mejorada con ChatGPT

La vía Jujan-Babahoyo se mantiene cerrada al tránsito vehicular por inundación

El tramo quedó totalmente anegado tras las fuertes lluvias de este martes 3 de marzo; hay vías alternas para los conductores

  • Edison Andrés García Yépez

La situación vial en las provincias de Guayas y Los Ríos registra novedades este martes 3 de marzo. La vía Durán–Jujan se encuentra habilitada al tránsito vehicular, permitiendo la circulación normal en ese tramo. Sin embargo, la carretera Jujan–Babahoyo permanece cerrada por efecto de las fuertes lluvias, lo que obliga a los conductores a tomar rutas alternas para continuar su trayecto.

Ante esta restricción, la Prefectura del Guayas ha informado sobre dos opciones para quienes necesiten desplazarse hacia Babahoyo u otros destinos cercanos.

(Te puede interesar: Los Ríos bajo el agua: familias afectadas, carreteras dañadas y viviendas inundadas)

Una de ellas es la ruta Samborondón–La Victoria–T de Baba; sin embargo, en este trayecto está prohibida la circulación de vehículos pesados, por lo que solo pueden transitar automóviles livianos.

La segunda alternativa es el recorrido La Aurora–La T de Las Maravillas–Salitre, el cual no presenta restricciones vehiculares y puede ser utilizado tanto por transporte liviano como pesado.

El Gobierno Provincial de Guayas recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante cualquier cambio en el estado de las vías.

El complejo del Puente de la Unidad Nacional tendrá cierre parcial nocturno desde este 3 de marzo hasta el 11 de marzo.

Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

Leer más

Cierres en la vía que conecta Jujan y Babahoyo

El ECU 911 informó a las 09:50 el cierre total al tránsito de vehículos livianos y pesados en la vía E-25, en el tramo Babahoyo–Jujan. La medida aplica para todo tipo de automotores, mientras las autoridades monitorean la situación y coordinan acciones en la zona afectada.

A esa hora, como rutas alternas se habilitaron los recorridos Cruce de Chilintomo – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar y Baba – Salitre – Samborondón.

RELACIONADAS

A través de sus cámaras de videovigilancia, la entidad constató que la mayoría de conductores que circulaban por la red estatal Babahoyo – Jujan optaron por el desvío hacia Cruce de Chilintomo – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar para continuar su trayecto.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tensión Ecuador-Colombia: reunión en Tulcán concluye sin soluciones para gremios

  2. Deportivo Cuenca vs Libertad: fecha, previa y dónde ver EN VIVO | Sudamericana 2026

  3. Fiscal explica por qué no llegó a la audiencia de prisión preventiva en caso Goleada

  4. Gremios presentan primera demanda contra reforma laboral de Milei en Argentina

  5. Crimen en vía a la costa: Hombre fue asesinado y quemaron su carro con él dentro

LO MÁS VISTO

  1. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  2. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  3. Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones y cómo ver EN VIVO | Copa del Rey 2026

  4. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  5. ¿Quién es Salomón Fadul? Exasambleísta de El Oro detenido en Operación Costa

Te recomendamos