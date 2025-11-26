¿Quién es Bernardo Cordovez, el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS?

El presidente Daniel Noboa oficializó mediante Decreto Ejecutivo al reemplazo de Edgar Lama en el Seguro Social

Bernardo Cordovez estuvo en el Ministerio de Finanzas y el Biess.

Una semana después de la salida de Edgar Lama, el presidente Daniel Noboa oficializó a su reemplazo en la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se trata de Bernardo Cordovez, quien se venía desempeñando como gerente del Banco del IESS (Biess).

Noboa oficializó la designación de Cordovez a través del Decreto Ejecutivo 234, en el que además se agradece los servicios de Edgar Lama, quien representó la Función Ejecutiva en el IESS desde mayo de 2025, tras su breve paso por el Ministerio de Salud Pública.

IESS en crisis: gremios de asegurados y organizaciones de defensa de la seguridad social denuncian arbitrariedades en la designación de contratos y decisiones dentro del organismo. A eso se suma la renuncia de Édgar Lama.



Cordovez asumió el BIESS a tres meses de haber registrado su licenciatura

De acuerdo con los registros de la Senescyt, el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, solo registra un título universitario obtenido en el extranjero y registrado en febrero de 2025 como Licenciado en Administración Financiera.

No obstante, de acuerdo con la Contraloría General del Estado, Cordovez registra actividad en el sector público desde abril de 2025, primero, como asesor 2 del Ministerio de Economía y Finanzas y, luego, tan solo un mes después, en mayo de 2025, como gerente general del Biess.

Richard Gómez formalizó su renuncia al IESS tras permanecer fuera del país desde agosto X: @GomezlRichard

El IESS continúa sin representación de los trabajadores en el Consejo Directivo

Pese a la designación de Bernardo Córdovez, el Consejo Directivo del IESS continúa enfrentando una crisis de gobernabilidad debido a la ausencia del vocal de los trabajadores. Esa vocalía era ocupada por Richard Gómez, quien lleva semanas fuera del país, y su suplente, Mercy Maldonado, fue destituida por la Superintendencia de Bancos.

Aunque falta el representante de los trabajadores, semanas atrás la Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento en el cual permitía al Consejo Directivo del IESS sesionar únicamente con dos de sus tres integrantes.

El pronunciamiento de la Procuraduría incluso señala que, en caso de empates en decisiones del Consejo Directivo, el presidente del cuerpo colegiado, en este caso el recién designado Bernardo Cordovez, tendrá el voto dirimente.

