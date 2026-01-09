Jueza nacional sobre el encargo a José Suing: "Solicitamos que dé un paso al costado"

La presidenta subrogante de la Corte, Enma Tapia, indicó que vienen pidiendo la salida de Suing desde diciembre de 2025

La jueza y presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia, se refirió este 9 de enero de 2026 a los señalamientos contra el presidente encargado del organismo, José Suing, en medio de la polémica en torno a Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura nominado por la Presidencia de la Corte.

En entrevista con Teleamazonas, Tapia se ratificó en la postura de un grupo de jueces del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para que Suing se aparte del cargo, tras las denuncias contra Godoy —a quien Suing incluyó en la terna para la Presidencia de la Judicatura— por la presunta presión ejercida desde su administración contra el juez anticorrupción Carlos Serrano.

"Estamos pidiendo el pleno extraordinario para solicitar que (José Suing) de un paso al costado o consulte al Pleno si lo seguimos apoyando", dijo Tapia y acotó que en diciembre de 2025 varios jueces ya le solicitaron a Suing que renuncie al cargo durante una sesión del Pleno de la Corte Nacional, pero que el pedido no fue atendido alegando que no estaban reunidos para tratar ese tema.

La convocatoria de José Suing tendría 'trampa' para ratificarse

Aunque Suing sí convocó al Pleno de la Corte para este lunes 12 de enero de 2026, la jueza y presidenta subrogante Tapia sostiene que no lo hizo siguiendo el procedimiento regular y que, incluso, podría tratarse de una maniobra para intentar ser ratificado como encargado de la Presidencia de la Corte Nacional.

De acuerdo con Tapia, la norma sostiene que los jueces titulares son quienes eligen al presidente de la Corte Nacional. Sin embargo, denunció que la convocatoria de Suing se vale del instructivo interno del organismo, que señala que en el Pleno se reúnen todos los jueces que lo integran, incluyendo a aquellos jueces que no son titulares.

El problema, acota Tapia, es que la convocatoria de Suing incluye a ocho jueces provinciales que, si bien están ayudando a despachar causas en la Corte Nacional de Justicia, no tienen la competencia para elegir al nuevo presidente del organismo. De acuerdo con ella, la norma es clara al señalar que solo deberían participar los jueces titulares.

Jueces de la Corte de excusan de la nominación de Mario Godoy

Por otro lado, respecto a los señalamientos a José Suing por haber nominado a Mario Godoy para la Presidencia del Consejo de la Judicatura, la presidenta subrogante Enma Tapia fue clara: esa decisión fue tomada unilateralmente por Suing y no fue consultada con ningún otro miembro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

"La decisión de designar su terna (En la que fue incluida Godoy) fue exclusiva del señor presidente. Algunos de los jueces le señalaron que si por lo menos podía consultar los nombres. El dijo que por respeto nos presentaba la terna. Nos manifestó que era su decisión y dijo que asumía las consecuencias", comentó Tapia.

Respecto a si Mario Godoy debería renunciar a la Juicatura, Tapia evitó responder: "Tanto el doctor Siing como el doctor Gody tienen fuero de Corte. Es decir, eventualmente, en un proceso penal, quienes deben juzgarlo somos nosotros. Y por ello prefiero no pronunciarme al respecto porque podría eventualmente ser su jueza".

