Camerún vs Marruecos HOY: alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO | AFCON 2025

Bounou, Hakimi y Brahim Díaz comandarán a Marruecos que busca el boleto a las semifinales de la Copa Africana de Naciones

La selección Marruecos es una de las candidatas a ganar la Copa Africana de Naciones.

El camino a la gloria continental africana vive uno de sus capítulos más vibrantes. Camerún y Marruecos se citan este viernes 9 de enero por un cupo en las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025. El histórico Stade Prince Moulay Abdellah, en Rabat, será el escenario de un choque de potencias: la jerarquía de los Leones Indomables frente al poderío actual de los anfitriones, los Leones del Atlas.

Ambas selecciones llegan con sus figuras en estado de gracia. Camerún, que viene de eliminar a Sudáfrica (2-1), confía en el equilibrio de Carlos Baleba y el olfato goleador de Bryan Mbeumo y la revelación Christian Kofane.

Por su parte, el equipo dirigido por Walid Regragui superó 1-0 a Tanzania y apelará a su columna vertebral estelar liderada por el portero Yassine Bounou, el lateral Achraf Hakimi y el talento diferencial de Brahim Díaz, quien es una de las figuras del torneo.

Camerún clasificó a los cuartos de final tras eliminar a Sudáfrica. Cortesía

Un duelo con historia

Camerún busca su sexta corona tras haber levantado el trofeo por última vez en 2017. Marruecos, por su parte, carga con la presión de la localía y la misión de romper una sequía que arrastra desde 1976, su único título continental.

¿A qué hora juega Camerún vs Marruecos hoy por la Copa Áfricana de Naciones?

El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador). Este enfrentamiento definirá a uno de los grandes candidatos al título. Aquí te dejamos los horarios para el resto de la región:

13:00: México.

14:00: Perú, Colombia, Ecuador.

15:00: Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET).

16:00: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay.

20:00: España y Marruecos (hora local).

Alineaciones probables:

Camerún: Epassy; Malone, Kotto, Nagida; Tchamadeu, Ebong, Kemen, Yongwa; Mbeumo, Namaso y Kofane.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khanouss, El Aynaoui, Amrabat; Brahim Díaz, El Kaabi y Abde.

¿Dónde ver el Camerún vs Marruecos EN VIVO por TV y Streaming?

Para no perderte ningún detalle de este partido de cuartos de final, existen diversas opciones oficiales dependiendo de tu ubicación.

La transmisión oficial estará a cargo de Claro Sports a través de su señal de TV, su plataforma de streaming en Clarosports.com. Además, su canal de YouTube transmitirá el encuentro de forma gratuita para gran parte de la región.

