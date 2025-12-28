Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Argelia
Argelia busca la clasificación a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2025.Cortesía

Alineaciones y dónde ver EN VIVO Argelia vs Burkina Faso por Copa Africana 2025

El líder Argelia mide fuerzas ante Burkina Faso en Rabat, en un duelo que puede definir el pase a los octavos de final

Argelia y Burkina Faso buscarán una victoria decisiva cuando se enfrenten en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, con el objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo.  

(Te invito a leer: Piero Hincapié y Moisés Caicedo pasaron la Navidad en Londres por la Premier League)

El partido promete intensidad, ya que ambos llegan luego de ganar en su debut y saben que un triunfo los dejaría muy cerca de sellar su pase a la siguiente ronda.

Argelia
Argelia lidera E de la Copa Africana de Naciones 2025.Cortesía

El encuentro se disputará este domingo 28 de diciembre de 2025, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el estadio Moulay El Hassan de Rabat.

Argelia llega como líder tras golear a Sudán

Argelia, dirigida por Davide Morandi, llega como líder del Grupo E con 3 puntos, luego de una sólida victoria 3-0 ante Sudán en su estreno. Los argelinos mostraron equilibrio en todas sus líneas y ahora irán con su equipo estelar para asegurar la clasificación.  

Falcao

Emelec consulta por Radamel Falcao y sueña con un fichaje en 2026 ¿Llega al Bombillo?

Leer más

La creatividad y jerarquía de Riyad Mahrez serán clave en el frente de ataque, acompañado por Fares Chaibi, mientras que el gol estará a cargo del experimentado Baghdad Bounedjah.

La alineación de Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Boudaoui, Bennacer; Mahrez, Chaibi, Amoura y Bounedjah.

Burkina Faso quiere sorprender tras vencer a Guinea Ecuatorial

Por su parte, Burkina Faso, comandada por el técnico Brama Traoré, ocupa la segunda posición del grupo tras imponerse 2-1 a Guinea Ecuatorial en la primera jornada.  

Los ‘Stallions’ confían en su fortaleza defensiva y en la velocidad por las bandas para complicar a Argelia. Jugadores como Bertrand Traoré y Dango Ouattara serán determinantes para sostener la ilusión de clasificar.

La alineación de Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangaré, Quédraogo, Touré; Traoré, Ouattara y Kabore.

Dónde ver EN VIVO Argelia vs Burkina Faso en Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica (excepto Colombia), el partido Argelia vs. Burkina Faso se podrá seguir EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Incendio en una vivienda en Conocoto moviliza a bomberos de Quito

  2. Alineaciones y dónde ver EN VIVO Argelia vs Burkina Faso por Copa Africana 2025

  3. El este de España, en alerta por un temporal que ha provocado inundaciones puntuales

  4. Zelenski recibe apoyo de europeos y Canadá antes de reunión con Trump

  5. Brigitte Bardot: Muere la actriz que marcó una época y desafió las reglas

LO MÁS VISTO

  1. El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas

  2. Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón

  3. ​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

  4. El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

  5. 1 de enero en Guayaquil: cuatro lugares abiertos para aliviar el chuchaqui

Te recomendamos