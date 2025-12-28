Alineaciones y dónde ver EN VIVO Argelia vs Burkina Faso por Copa Africana 2025

El líder Argelia mide fuerzas ante Burkina Faso en Rabat, en un duelo que puede definir el pase a los octavos de final

Argelia busca la clasificación a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2025.

Argelia y Burkina Faso buscarán una victoria decisiva cuando se enfrenten en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, con el objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo.

El partido promete intensidad, ya que ambos llegan luego de ganar en su debut y saben que un triunfo los dejaría muy cerca de sellar su pase a la siguiente ronda.

Argelia lidera E de la Copa Africana de Naciones 2025. Cortesía

El encuentro se disputará este domingo 28 de diciembre de 2025, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el estadio Moulay El Hassan de Rabat.

Argelia llega como líder tras golear a Sudán

Argelia, dirigida por Davide Morandi, llega como líder del Grupo E con 3 puntos, luego de una sólida victoria 3-0 ante Sudán en su estreno. Los argelinos mostraron equilibrio en todas sus líneas y ahora irán con su equipo estelar para asegurar la clasificación.

La creatividad y jerarquía de Riyad Mahrez serán clave en el frente de ataque, acompañado por Fares Chaibi, mientras que el gol estará a cargo del experimentado Baghdad Bounedjah.

La alineación de Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Boudaoui, Bennacer; Mahrez, Chaibi, Amoura y Bounedjah.

Burkina Faso quiere sorprender tras vencer a Guinea Ecuatorial

Por su parte, Burkina Faso, comandada por el técnico Brama Traoré, ocupa la segunda posición del grupo tras imponerse 2-1 a Guinea Ecuatorial en la primera jornada.

Los ‘Stallions’ confían en su fortaleza defensiva y en la velocidad por las bandas para complicar a Argelia. Jugadores como Bertrand Traoré y Dango Ouattara serán determinantes para sostener la ilusión de clasificar.

La alineación de Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangaré, Quédraogo, Touré; Traoré, Ouattara y Kabore.

Dónde ver EN VIVO Argelia vs Burkina Faso en Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica (excepto Colombia), el partido Argelia vs. Burkina Faso se podrá seguir EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

