El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas

MSP revela que el exvicepresidente recibió 40 atenciones médicas en los 47 días que lleva en la Cárcel del Encuentro

El exvicepresidente Jorge Glas está detenido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde noviembre de 2025.

La audiencia de habeas corpus de Jorge Glas se centra en su estado de salud. El magistrado Jean Daniel Valverde concedió un margen de cinco horas adicionales para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) organice sus pruebas técnicas y reprogramó la diligencia para las 14:00 de este 27 de diciembre.

La audiencia se retoma

A las 14:00, la audiencia volvió a instalarse de forma telemática. El juez conoció el informe del médico personal de Glas, Alejandro Barreto, sobre la valoración médica integral del exvicepresidente y los informes ingresados al juzgado por parte del Ministerio de Salud Pública.

La parte medular era que la defensa de Glas señala que él se encuentra delicado y necesita hospitalización, mientras que el Ministerio de Salud Pública detalla las atenciones de salud que ha recibido. Ha señalado que no tiene acceso a medicamentos y que tiene hongos en los pies.

Repuesta del Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante su delegado, manifestó su oposición a que el exvicepresidente Jorge Glas cumpla su condena en una casa de salud. Durante su intervención, el funcionario detalló que el exfuncionario ha recibido un total de 527 atenciones médicas, de las cuales 40 han ocurrido en los últimos 47 días, desde su ingreso a la Cárcel del Encuentro el pasado 10 de noviembre.

Asimismo, la representación del MSP hizo referencia a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Glas, asegurando que dicha cartera de Estado ha cumplido estrictamente con lo dispuesto. El delegado enfatizó que, según los lineamientos del organismo internacional, el Estado debe garantizar el acceso permanente a la salud, pero esto no implica que el sentenciado deba permanecer en un hospital o fuera de un recinto penitenciario.

Informe de la defensa de Jorge Glas

El informe clínico presentado por la defensa describe un panorama crítico: Glas enfrentaría 18 diagnósticos médicos simultáneos, sobreviviendo bajo un régimen de 21 fármacos diarios que, según se denunció, son suministrados por policías y no por especialistas. A esto se suman las precarias condiciones de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, donde el polvo de obras inconclusas y la falta de agua potable agravan la "fragilidad clínica avanzada" del recluso, quien además manifestó ante el juez encontrarse en un estado de incomunicación total con su equipo legal.

Su defensa también indicó que Glas padece 18 enfermedades físicas y psicológicas:

1. Hipertensión arterial

2. Trastorno depresivo mayor con sintomas psicóticos

3. Trastorno por estrés postraumático

4. Intento suicida con alto riesgo suicida permanente

5. Sinusitis crónica

6. Gastritis atrófica crónica

7. Sindrome de colon irritable

8. Hipertrofia prostatica grado 2

9. Espondilitis anquilosante

10. Rinitis alérgica

11. Fibromialgia

12. Asma bronquial

13. Litiasis rena (cálculos renales)

14. Anemia

15. Onicomicosis.

16. Tendinosis de supraespinoso,

17. Bursitis subacromial deltoidea

18. Farmacodependencia a benzodiazepinas

