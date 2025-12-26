Glas habla de "ruidos" extremos en cárcel del Encuentro

Simpatizantes de la Revolución Ciudadana protestaron por Glas, durante la audiencia de habeas corpus. Así fue la jornada

Los militantes de la Revolución Ciudadana (RC) acudieron a la Unidad Judicial de Santa Elena y esperaban que Glas llegara a la audiencia.

Este viernes 26 de diciembre de 2025, pasadas las 11:00 se instaló, en la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, la audiencia destinada a analizar el estado de salud del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien se encuentra preso en la cárcel del Encuentro. La diligencia generó expectativa y un notable despliegue de seguridad en los alrededores del complejo judicial.

Aunque inicialmente se esperaba la comparecencia presencial del exsegundo mandatario, esta no se concretó. El área donde se desarrolló la audiencia fue cercada, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal en el sector. Hasta el lugar llegaron simpatizantes y militantes de la Revolución Ciudadana (RC), quienes expresaron su respaldo a Glas y denunciaron presuntas vulneraciones a sus derechos.

La intervención del exvicepresidente se realizó de manera telemática. Durante su exposición, Glas aseguró que padece múltiples afecciones de salud, entre ellas fibromialgia, hipertensión, colitis, gastritis, estreñimiento, ansiedad y depresión. En su testimonio, manifestó sentirse desesperado por la situación que atraviesa y sostuvo que su condición física y emocional se ha deteriorado considerablemente.

Glas y su relato sobre la cárcel del Encuentro

Glas denunció además que en la cárcel del Encuentro, centro penitenciario donde se encuentra detenido, recibe una atención médica mínima e insuficiente. Afirmó que su sistema nervioso está gravemente afectado y que ya no soporta las condiciones de reclusión.

También cuestionó la infraestructura del penal. Aseguró que no está adaptado para personas con problemas de salud y que en el lugar funciona un extractor industrial de alto nivel de ruido, cuya bulla es constante e insoportable, sumada a los ruidos diarios provocados por trabajos de construcción que aún se ejecutan en la cárcel de máxima seguridad.

La audiencia se realizó a pedido de la defensa del exvicepresidente, que presentó un recurso de habeas corpus correctivo, mediante el cual solicita que Glas sea trasladado a un centro de salud, considerando la urgencia de su situación médica.

Gritos de los simpatizantes

En los exteriores de la Unidad Judicial, los manifestantes que mostraron pancartas corearon consignas como “¡Libertad para Jorge Glas!”, mientras exigían su excarcelación.

Jorge Glas asistió a su audiencia de forma telemática, pese a que un juez ordenó que acuda presencialmente. Foto: Captura de pantalla

El educador Eleno Rosales, uno de los asistentes, aseguró que “Glas es una víctima del sistema oligárquico que gobierna el país; ya cumplió su condena y debería estar en libertad”, expresó, en medio de los gritos de apoyo.

Otra de las presentes fue la asambleísta peninsular por la RC, Arisdely Parrales, quien cuestionó el procedimiento adoptado por el magistrado. “El recurso de habeas corpus debe sustanciarse con la presencia de la persona recluida, pero el juez no ha permitido que Glas comparezca de manera presencial, lo que constituye una violación al procedimiento establecido en la ley”, reclamó.

Audiencia de Glas se aplazó

Luego de las 13:00, la audiencia fue suspendida y se anunció que continuará a las 08:30 de este sábado 27 de diciembre de 2025.

