Audiencia que busca que Glas pase de la cárcel El Encuentro a un hospital se aplaza

La defensa del exvicepresidente presentó un habeas corpus para que Glas deje la cárcel y cumpla su sentencia en un hospital

Jorge Glas fue vicepresidente de Rafael Correa. Ahora está preso en la cárcel El Encuentro, en donde cumple su sentencia por el caso Sobornos.

La audiencia de habeas corpus correctivo que presentó el exvicepresidente Jorge Glas se instaló al mediodía de este 26 de diciembre de 2025, pero se suspendió debido a la ausencia de un delegado del Ministerio de Salud Pública (MSP).

A la diligencia, convocada en Santa Elena, Glas debía acudir de forma presencial, según lo ordenó el juez. Sin embargo, el exvicrepresidente, sentenciado por el caso Sobornos, solo asistió telemáticamente desde la cárcel El Encuentro, en donde está preso.

Durante la diligencia, quien fue uno de los hombres más fuertes del expresidente Rafael Correa, explicó su situación de salud. Sus argumentos buscan que el juez autorice que Glas deje ese centro penitenciario y que sea trasladado a un hospital.

"Fui trasladado como parte de un show político. Se ha ido desmejorando mi salud y mi atención médica. Me toman presión y miden el oxímetro en la sangre, no es una atención médica integral. Recibo atenciones médicas diarias, pero con médicos distintos", manifestó Glas vía Zoom.

Audiencia de Glas continuará

El exministro del correísmo, también sentenciado en el caso Reconstrucción de Manabí, contó que padece de hipertensión, gastritis, estrés postraumático, depresión y otras enfermedades, por lo que aseguró que requiere de una atención médica especializada. Además, al igual que en otras audiencias, manifestó que recibe "tratos crueles".

La abogada de Glas, Sonia Vera, señaló en su cuenta de Twitter que la audiencia se aplazó para las 08:00 de este sábado 27 de diciembre para "garantizar la comparecencia del Ministerio de Salud".

La defensora del exvicepresidente considera importante esa disposición porque la entidad estatal "está obligada a responder y ejecutar acciones incluida el traslado hospitalario si existe necesidad médica justificada".

La jurista publicó fotos de Glas en esa plataforma, en donde se observa que el exministro de los sectores estratégicos de Correa con el cabello blanco y barba.

En la audiencia pública de hábeas corpus, @JorgeGlas no fue presentado físicamente ante el juez constitucional. El Estado dispuso su comparecencia únicamente por vía telemática (Zoom) desde el centro de privación de libertad.

El hábeas corpus se rige por el principio de “cuerpo… pic.twitter.com/eNDyWFIdKY — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) December 26, 2025

Allí, Vera criticó que las autoridades no hayan trasladado al exvicepresidente de forma física a la audiencia. "Constituye un hecho procesal relevante, especialmente cuando existen alegaciones vinculadas a salud, integridad personal y condiciones de detención. El Estado optó por la modalidad telemática. Corresponde que esta decisión sea justificada y valorada al momento de resolver el habeas corpus", añadió.

La defensa de Glas busca que el juez evalúe la situación física y psicológica de Glas con el fin de que permita que él termine de cumplir su sentencia en un hospital.

