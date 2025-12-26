Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Jorge Glas fue vicepresidente de Rafael Correa. Ahora está preso en la cárcel El Encuentro, en donde cumple su sentencia por el caso Sobornos.
Jorge Glas fue vicepresidente de Rafael Correa. Ahora está preso en la cárcel El Encuentro, en donde cumple su sentencia por el caso Sobornos.Foto: Flickr Vicepresidencia

Audiencia que busca que Glas pase de la cárcel El Encuentro a un hospital se aplaza

La defensa del exvicepresidente presentó un habeas corpus para que Glas deje la cárcel y cumpla su sentencia en un hospital

La audiencia de habeas corpus correctivo que presentó el exvicepresidente Jorge Glas se instaló al mediodía de este 26 de diciembre de 2025, pero se suspendió debido a la ausencia de un delegado del Ministerio de Salud Pública (MSP).

RELACIONADAS

A la diligencia, convocada en Santa Elena, Glas debía acudir de forma presencial, según lo ordenó el juez. Sin embargo, el exvicrepresidente, sentenciado por el caso Sobornos, solo asistió telemáticamente desde la cárcel El Encuentro, en donde está preso.

Durante la diligencia, quien fue uno de los hombres más fuertes del expresidente Rafael Correa, explicó su situación de salud. Sus argumentos buscan que el juez autorice que Glas deje ese centro penitenciario y que sea trasladado a un hospital.

"Fui trasladado como parte de un show político. Se ha ido desmejorando mi salud y mi atención médica. Me toman presión y miden el oxímetro en la sangre, no es una atención médica integral. Recibo atenciones médicas diarias, pero con médicos distintos", manifestó Glas vía Zoom.

Audiencia de Glas continuará

EXASAMBLEISTA FAUSTO JARRIN

Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos"

Leer más

El exministro del correísmo, también sentenciado en el caso Reconstrucción de Manabí, contó que padece de hipertensión, gastritis, estrés postraumático, depresión y otras enfermedades, por lo que aseguró que requiere de una atención médica especializada. Además, al igual que en otras audiencias, manifestó que recibe "tratos crueles".

La abogada de Glas, Sonia Vera, señaló en su cuenta de Twitter que la audiencia se aplazó para las 08:00 de este sábado 27 de diciembre para "garantizar la comparecencia del Ministerio de Salud".

La defensora del exvicepresidente considera importante esa disposición porque la entidad estatal "está obligada a responder y ejecutar acciones incluida el traslado hospitalario si existe necesidad médica justificada".

La jurista publicó fotos de Glas en esa plataforma, en donde se observa que el exministro de los sectores estratégicos de Correa con el cabello blanco y barba. 

Traslado de Jorge Glas forma parte del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

"Jorge Glas cumplió condena pero sigue preso": su defensa denuncia deterioro de salud

Leer más

Allí, Vera criticó que las autoridades no hayan trasladado al exvicepresidente de forma física a la audiencia. "Constituye un hecho procesal relevante, especialmente cuando existen alegaciones vinculadas a salud, integridad personal y condiciones de detención. El Estado optó por la modalidad telemática. Corresponde que esta decisión sea justificada y valorada al momento de resolver el habeas corpus", añadió.

La defensa de Glas busca que el juez evalúe la situación física y psicológica de Glas con el fin de que permita que él termine de cumplir su sentencia en un hospital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Quién es Kevin Navas, el ciclista ecuatoriano que refuerza al Movistar Best PC?

  2. Guayaquil reactiva el cobro de la patente tras 10 años sin ajustes

  3. En Babahoyo esperan que se concrete la construcción del paso lateral hacia Jujan

  4. Exestrella de Ned’s Declassified habla del presente de Tylor Chase tras video viral

  5. Cuando el comercio desborda las calles de Quevedo

LO MÁS VISTO

  1. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  2. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

  5. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

Te recomendamos