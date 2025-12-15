Penitenciaría del Litoral: 15 presos murieron en 4 días en plena crisis sanitaria

En lo que va del mes, en este mismo centro se han reportado al menos 12 muertes asociadas a tuberculosis

Quince personas privadas de la libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre de la semana pasada, confirmaron este lunes 15 de diciembre las autoridades. Las muertes ocurrieron en el centro carcelario más grande del país, que atraviesa una grave crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis y cuadros de desnutrición.

(Te invitamos a leer: Cinco reos mueren en la Penitenciaría del Litoral en medio de grave crisis sanitaria)

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que las causas de los fallecimientos aún no han sido determinadas y que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para la realización de las autopsias correspondientes.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional, los fallecidos tenían entre 22 y 45 años y se encontraban en distintos pabellones del recinto penitenciario. Las primeras inspecciones no evidenciaron signos de violencia en los cuerpos, aunque las autoridades señalaron que será el análisis forense el que determine si las muertes se produjeron por causas naturales, enfermedades o hechos violentos.

RELACIONADAS Penitenciaría del Litoral bajo alerta por 10 muertes por tuberculosis en cinco días

Más de 85 reos fueron trasladados este 20 de noviembre bajo fuerte resguardo policial y militar. Fabricio Cruz

Se han reportado al menos 12 muertes asociadas a tuberculosis

La Penitenciaría del Litoral es considerada la cárcel más grande, poblada y conflictiva de Ecuador. En lo que va del mes, en este mismo centro ya se habían reportado al menos 12 muertes asociadas a tuberculosis, mientras que en noviembre se registraron hasta diez fallecimientos por causas similares.

(Sigue leyendo: SNAI traslada a 574 reclusos en Guayas: operativo busca prevenir enfermedades)

Tuberculosis en la Penitenciaría: ¿cuántos detenidos y guías están contagiados? Leer más

El sistema penitenciario ecuatoriano se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis de violencia que atraviesa el país. Desde 2021, cerca de 600 reclusos han sido asesinados dentro de las cárceles, en su mayoría durante masacres provocadas por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, varias prisiones permanecen bajo control militar o policial, en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las organizaciones criminales. Estas estructuras delictivas son señaladas como responsables del incremento sostenido de la violencia, que ha colocado a Ecuador entre los países con mayores índices de homicidios en América Latina.

La situación se ha agravado en 2025. Solo en el primer semestre del año, el país registró 4.619 homicidios, un aumento del 47 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 muertes violentas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ