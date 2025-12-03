Expreso
Exteriores de la Penitenciaria del Litoral
La Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país, enfrenta hacinamiento y deficiencias sanitarias que aumentan riesgos para los internosfoto: Expreso

Cinco reos mueren en la Penitenciaría del Litoral en medio de grave crisis sanitaria

Cinco reos murieron sin signos de violencia; se suman a siete casos y alertan grave crisis sanitaria en la Penitenciaría

Frente a la creciente crisis sanitaria por casos de tuberculosis y desnutrición crónica en la Penitenciaría del Litoral, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) notificó a la Policía Nacional el fallecimiento de cinco reos jóvenes en los pabellones 1 y 3 del centro carcelario.

Los internos murieron el martes 2 de diciembre. Según el reporte preliminar, no presentaban signos de violencia y fueron encontrados tendidos boca arriba dentro de sus celdas. Sus edades eran de 20, 24, 29, 30 y 34 años.

Más muertes bajo investigación

Este reciente hallazgo se suma a siete casos adicionales registrados entre el 27 y 30 de noviembre en el mismo centro penitenciario.

Todos los fallecimientos están bajo investigación para determinar las posibles causas. 

Alertas previas sobre tuberculosis y desnutrición extrema

Organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y familiares de los reclusos han advertido reiteradamente sobre la propagación de tuberculosis dentro del penal y los altos niveles de desnutrición entre la población penitenciaria.

Incluso, varios de los cuerpos sin vida encontrados previamente en celdas —sin señales de agresión— mostraban signos de desnutrición extrema, según relataron familiares y organizaciones acompañantes.

Una de las cárceles más peligrosas del país

La Penitenciaría del Litoral es considerada desde hace años la prisión más peligrosa del Ecuador, debido a los constantes hechos de violencia, el hacinamiento y las graves deficiencias en atención médica y alimentación que afectan a sus más de 5.000 internos.

