Defensoría del Pueblo anuncia inspección en la Cárcel del Encuentro tras denuncias

El titular busca revisar el estado de sus instalaciones y las condiciones en las que permanecen los reos

Preocupación por vivencias de reos. La Defensoría del Pueblo informó este 19 de noviembre que en los próximos días realizará una inspección en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, con el objetivo de constatar el estado de sus instalaciones y las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.

Así lo confirmó el titular del organismo, César Córdova, quien señaló que la visita busca garantizar el respeto a los derechos humanos en el nuevo centro penitenciario. Córdova explicó que la institución solicitó al Ministerio del Interior la autorización para que un equipo técnico ingrese al recinto, cuya construcción aún no está concluida.

“Queremos verificar aspectos como el sistema de dotación de agua, el funcionamiento del economato y los contratos de alimentación”, indicó el defensor, al precisar que el informe será remitido al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, en cumplimiento de compromisos internacionales.

Jorge Glas, exvicepresidente, cumple sus condenas por tres casos de corrupción y está recluido en la cárcel del Encuentro. Cortesía

¿Cuáles son las condiciones de la cárcel del Encuentro?

La Cárcel del Encuentro comenzó a operar el pasado 10 de noviembre y actualmente alberga a más de 300 internos considerados de alta peligrosidad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas. El Gobierno asegura que el complejo cuenta con tecnología avanzada y medidas de máxima seguridad, aunque reconoce que el avance de la obra se encuentra entre el 35 % y el 45 %, con dos pabellones aún pendientes de finalizar.

La inspección se produce en medio de cuestionamientos sobre las condiciones del nuevo centro y tras el traslado masivo de reclusos desde otras cárceles, luego de una serie de masacres que han dejado más de 600 muertos en el sistema penitenciario desde 2021. El Ejecutivo sostiene que la infraestructura busca replicar modelos internacionales para frenar la violencia carcelaria y recuperar el control estatal sobre los recintos.

Jorge Glas fue el primero en llegar a la cárcel del Encuentro

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció este lunes 10 de noviembre tras el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario escribió: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, en referencia al movimiento de reclusos de “alta peligrosidad” hacia ese centro penitenciario.

Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, cumple sentencias por asociación ilícita y cohecho, y enfrenta otros procesos judiciales. Su traslado se dio en medio de una serie de operativos de seguridad ordenados por el Ejecutivo, luego de los recientes hechos de violencia registrados en varias cárceles del país.

