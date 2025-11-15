Madre de Jorge Glas pide que el Gobierno lo traslade a un hospital

La mujer cuestiona el deterioro de salud de su hijo, preso por corrupción

Jorge Glas, exvicepresidente, cumple sus condenas por tres casos de corrupción y está recluido en la cárcel del Encuentro.

Norma Espinel, madre del exvicepresidente Jorge Glas, solicitó al presidente Daniel Noboa que disponga su traslado inmediato a un centro médico. Aseguró que su hijo padece varias enfermedades y que su permanencia en la nueva cárcel de máxima seguridad pone en riesgo su salud.

El pronunciamiento circuló en un video difundido por Sonia Vera, abogada de Glas, que vive en España. En ese mensaje, Espinel responsabilizó al Gobierno por el deterioro físico del exfuncionario, quien permanece recluido en la denominada Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, inaugurada esta semana como parte del nuevo modelo penitenciario impulsado por el Ejecutivo.

Traslado de presos en Cárcel del Encuentro genera incertidumbre entre familiares Leer más

Contexto del traslado

La reubicación de Glas ocurrió días después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispusiera medidas para garantizar su integridad. A pesar de ello, el exvicepresidente fue llevado junto con cerca de 300 internos considerados de alta peligrosidad. Las imágenes de la operación —difundidas por el propio Gobierno— generaron críticas de sectores políticos, especialmente del correísmo.

Glas enfrenta tres sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción, en los casos Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción de Manabí. Sin embargo, el Gobierno de México le concedió asilo político el año pasado, lo que derivó en el incidente diplomático por el que fuerzas policiales ingresaron en la Embajada mexicana en Quito para detenerlo nuevamente.

Llamado internacional

Espinel pidió que organismos internacionales intervengan y presionen al Estado ecuatoriano para revaluar la situación del exvicepresidente. Sostuvo que el traslado a la prisión de máxima seguridad, ubicada en una zona apartada de Santa Elena, agrava las condiciones de su hijo y que su situación médica requiere atención especializada.

El penal alberga principalmente a líderes de organizaciones criminales procesados por delitos graves. El Gobierno defiende su uso como parte de la estrategia de seguridad impulsada tras declarar el “conflicto armado interno” en 2024.

RELACIONADAS Correa y RC5 reaccionan al traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro

Noboa a Glas, tras su traslado a la cárcel del Encuentro: “Bienvenido al nuevo hogar” Leer más

Debate político

Las imágenes de Glas dentro del nuevo centro penitenciario fueron publicadas por el Ejecutivo en plena campaña previa al referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno. La oposición cuestionó su difusión y denunció que responde a intereses políticos.

Organismos internacionales han solicitado al Estado que mantenga garantías mínimas para la atención médica del exvicepresidente, mientras su defensa insiste en que su estado de salud no permite su permanencia en un régimen carcelario de máxima seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!