Aníbal Chalá
Aníbal Chalá no tuvo la regularidad esperada en la ultima temporada de LigaPro.Joffre Flores

Aníbal Chalá se despide de Barcelona SC: Este será su nuevo equipo

El lateral izquierdo ecuatoriano 'baja' confirmada de los Toreros, rumbo a un grande del continente

Aníbal Chalá, lateral izquierdo de 29 años, fue cedido oficialmente por Barcelona Sporting Club al Club Olimpia de Paraguay para la temporada 2026, según comunicados oficiales emitidos por ambos clubes este lunes 29 de diciembre.

Barcelona SC anunció la operación mediante un comunicado en su sitio web, indicando que se trata de un préstamo por una temporada, con opción de compra al finalizar el vínculo. "Como institución, agradecer a Aníbal por todo su profesionalismo, deseándole lo mejor en este 2026 con su nuevo equipo", expresó el club guayaquileño.

Por su parte, Olimpia presentó al jugador como su nuevo refuerzo en redes sociales, destacando su incorporación para fortalecer la banda izquierda. Chalá llega al conjunto paraguayo, dirigido por el técnico argentino Pablo Sánchez, en un momento en que el equipo busca reforzar su plantilla para competir en el torneo local y en instancias internacionales.

Aníbal Chalá, nuevo jugador de Olimpia

Aníbal Chalá Olimpia
Aníbal Chalá fue presentado como nuevo jugador de Olimpia para la temporada 2026.cortesia
El defensor, con experiencia en clubes como FC Dallas (MLS), Toluca y Atlas (México), Dijon (Francia), Liga de Quito y Emelec, disputó un total de 64 partidos con Barcelona SC desde su llegada en 2024, anotando dos goles y proporcionando ocho asistencias. En la temporada 2025, participó en 29 encuentros, aunque con menor continuidad en la segunda etapa.

Chalá, internacional con la selección de Ecuador, se convierte en el decimotercer futbolista ecuatoriano en jugar en la liga paraguaya, uniéndose a una lista histórica que incluye nombres como: Luis Capurro, Librado Azcona y Ebelio Ordóñez en Olimpia.

