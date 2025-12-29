Expreso
Kevin Rodríguez es una de las opciones de Ecuador en la delantera.
Kevin Rodríguez: Los 5 clubes gigantes que buscan fichar a la 'joya' ecuatoriana

El delantero tricolor, de gran campaña en 2025, es una alternativa para grandes clubes, en Europa y Sudamérica

  • Redacción Expreso

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez se ha convertido en uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes de invierno. Su explosión goleadora en el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica no ha pasado desapercibida, atrayendo el interés de instituciones históricas en ambos lados del Atlántico.

Según información revelada por el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur, clubes de la talla de Boca Juniors y River Plate ya han iniciado consultas para conocer la situación contractual del atacante de 25 años.

La lista de pretendientes es extensa y refleja la versatilidad de Rodríguez. En el continente sudamericano, además de los gigantes argentinos, los brasileños Palmeiras y Atlético Mineiro siguen de cerca sus pasos.

Kevin Rodríguez delantero de Ecuador que tuvo minutos en el partido amistoso ante Estados Unidos.Carlos Ramirez

En Europa, el abanico de opciones incluye ligas de primer nivel:

  • Italia: Torino, Fiorentina y Bologna
  • Portugal: FC Porto
  • Grecia: Olympiakos

Desde su llegada a Bélgica en septiembre de 2023, procedente de Independiente del Valle, la Rola ha mostrado una evolución constante. No obstante, es en la presente campaña 2025/26 donde ha alcanzado su madurez futbolística.

Situación contractual y futuro de Kevin Rodríguez

El internacional con la selección de Ecuador tiene contrato vigente con el Union Saint-Gilloise hasta junio de 2027. Si bien hasta el momento no se han reportado ofertas formales con cifras oficiales, su rendimiento en la UEFA Champions League y la liga belga ha disparado su cotización internacional.

Con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, el futuro de Kevin Rodríguez promete ser uno de los culebrones más interesantes del fútbol sudamericano en el exterior. Su experiencia previa ganando títulos como la Recopa Sudamericana lo avala como un jugador listo para la presión de los grandes escenarios.

