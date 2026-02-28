Charles Leclerc se casó con Alexandra Saint Mleux y celebraron en un Ferrari

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebraron su boda en Mónaco antes del inicio de la temporada de Fórmula 1.

En Mónaco, donde el rugido de los motores es parte del paisaje, esta vez el protagonista no fue un Gran Premio, sino una boda. El piloto Charles Leclerc dio el “sí, acepto” a la influencer Alexandra Saint Mleux en una ceremonia íntima celebrada la mañana de este sábado 28 de febrero de 2026, a pocos días del inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1.

La noticia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, marca un nuevo capítulo en la vida del piloto de la Scuderia Ferrari, quien ya había anunciado su compromiso en noviembre pasado a través de Instagram.

Boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en Mónaco

Según reportes de medios europeos como Paris Match y Formula Passion, la ceremonia se realizó en horas de la mañana en el Principado de Mónaco, ciudad natal del piloto.

Un video difundido en redes captó a los recién casados descendiendo por las colinas monegascas en un exclusivo Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, una joya automovilística cuyo valor alcanza los 30 millones de euros. La escena, digna de una postal cinematográfica, combinó romanticismo y velocidad, dos elementos inseparables en la vida de Leclerc.

A solo una semana del arranque del Campeonato Mundial en Melbourne, el piloto celebró fuera de las pistas. Si bien aún no compite oficialmente esta temporada, las sensaciones tras las pruebas con el monoplaza SF-26 han sido alentadoras. Sin embargo, esta vez la victoria fue personal.

“Sí, acepto” antes del inicio del Mundial

El enlace se concretó tras varios meses de compromiso. La pareja había hecho pública su decisión de casarse el 2 de noviembre, cuando Leclerc compartió la noticia con sus seguidores. Hoy, ese anuncio se materializa en una boda que ha captado la atención tanto del mundo del automovilismo como del universo digital.

Con ocho temporadas defendiendo los colores de Ferrari, Leclerc afronta ahora un doble desafío: consolidar su vida matrimonial y luchar por el ansiado título mundial. Para muchos aficionados, levantar el trofeo sería el mejor regalo de bodas.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Más allá de ser la esposa de Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux construyó su propio nombre en redes sociales. Nacida en 2003 y con 22 años, estudia Historia del Arte en París y destaca por una estética sobria y conceptual en sus publicaciones.

Con más de dos millones de seguidores en TikTok y alrededor de un millón y medio en Instagram, la influencer se diferencia por incluir referencias filosóficas y culturales en sus contenidos, citando a pensadores contemporáneos. Además, domina español, francés e inglés.

Un romance entre moda y automovilismo

El primer encuentro entre Leclerc y Saint Mleux ocurrió durante la Semana de la Moda de París en 2023. Aunque ambos residían en Mónaco, fue en la capital francesa donde coincidieron y comenzó su historia.

Los rumores sobre su relación surgieron en mayo de ese año, durante el Gran Premio de Mónaco. Posteriormente, la pareja apareció junta en nuevos eventos de moda, confirmando su vínculo sin necesidad de comunicados formales.

