Análisis de las obras viales en Samborondón: ¿Realmente mejoran la movilidad?

Expertos y conductores debaten si la intervención municipal reduce el tráfico o es una solución momentánea ante la expansión

La avenida Samborondón, en La Puntilla, se ha convertido en una zona marcada por el caos vial.

Aunque la Alcaldía de Samborondón destaca una mejora en la fluidez vehicular tras la estandarización de carriles, expertos en urbanismo y movilidad advierten que se trata de una solución temporal.

RELACIONADAS Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón

La expansión inmobiliaria "desmedida" y la falta de planificación integral entre municipios vecinos, según académicos, amenazan con saturar nuevamente la avenida principal a corto plazo, pese a las correcciones geométricas actuales.

La fila de vehículos se extendía sobre varios kilómetros de la avenida Samborondón, la noche del viernes 31 de octubre. Álex Lima

¿Qué dice el Municipio sobre la nueva obra vial?

La polémica se encendió el pasado viernes 26 de diciembre. A través de un video en redes sociales, el alcalde Juan José Yúnez mostró un recorrido por la avenida Samborondón a las 13:10. En el clip, el burgomaestre asegura haber transitado "un poco más de siete kilómetros en siete minutos", atribuyendo este logro a la estandarización de carriles y los retornos continuos, obra de la reestructuración de la vía. Sin embargo, la ciudadanía digital reaccionó con escepticismo ante un recorrido realizado en una fecha y hora de baja demanda (feriado posnavideño y vacaciones escolares).

¿Existen fallas técnicas en el reasfaltado actual?

Consultado por Diario EXPRESO, Alejandro Chanabá, docente e investigador de la ESPOL, reconoce que la vía necesitaba arreglos urgentes, como la corrección de retornos mal diseñados y problemas de drenaje. Sin embargo, señala deficiencias en la ejecución actual:

Desniveles en el asfalto: Se evidencia la unión entre el asfalto antiguo y el nuevo, creando superficies irregulares.

Obstáculos peligrosos: Las alcantarillas no fueron niveladas correctamente con la nueva capa de rodadura, obligando a los conductores a maniobrar bruscamente.

Señalización incompleta: A la fecha, faltan demarcaciones definitivas de carriles y señalética adecuada.

Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón Leer más

"La vía no cumple con su función de ser completamente lisa y plana. Los conductores deben esquivar obstáculos, y eso genera más congestión", explica el experto.

Para el planificador urbano Carlos Jiménez, la intervención es funcional a corto plazo para alinear geométricamente la vía, pero no resuelve el problema estructural. "Es un parche", sentencia. La raíz del conflicto no es el asfalto, explicó, sino el uso del suelo.

Jiménez advierte que mientras Samborondón y Daule (La Aurora) sigan aprobando proyectos de vivienda unifamiliar y plazas comerciales orientadas al uso del automóvil privado, ninguna ampliación será suficiente. "Eventualmente, las vías se van a volver a llenar. Se sigue promoviendo que cada casa tenga dos o tres carros", detalla el urbanista.

Ambos especialistas coinciden en que la solución real requiere:

Un consenso de uso de suelo entre Guayaquil, Samborondón y Daule. Medidas alternativas al ensanchamiento, como tarifas de rodaje por horarios. Frenar la aprobación desmedida de permisos de construcción sin estudios de impacto vial actualizados

¿Qué opinan los conductores que usan la vía a diario?

La percepción ciudadana está dividida. Cecilia Jaramillo, residente que se moviliza desde Entre Ríos hacia Ciudad Celeste en el rango de las 08:00, asegura haber notado cambios: "En noviembre se observó una mejoría importante, hay más fluidez". Coincide con ella José Burbano, quien asegura que a pesar de las molestias, siente más fluidez entre Ciudad Celeste y el centro comercial El Dorado.

En contraste, Leonardo Boloña, quien conduce diariamente desde el kilómetro 9 hacia Guayaquil, es tajante: "Con total honestidad no siento ninguna diferencia. Y más aún porque ni siquiera han terminado; a veces hay maquinarias que hacen más tráfico".

Yúnez promete un gran parque central de 30 hectáreas para el Nuevo Samborondón Leer más

A esa crítica se suma la ola de comentarios que recibió el video subido por el alcalde Juan José Yúnez 'evaluando' la vía y sus trabajos de reestructuración. Residentes cuestionaron la veracidad del video frente a la realidad diaria de las horas pico, como Juan Fernando Dassum, quien apuntó al problema de fondo: la concentración de universidades, parques industriales y urbanizaciones en un radio de 14 kilómetros "sin planificación".

Paola Carvajal, de la fundación Movidana, fue más allá y alertó que la reestructuración posee elementos que podrían "incrementar el riesgo" vial si no se corrigen técnicamente.

¿Reducción en los tiempos de traslado?

Diario EXPRESO solicitó a la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón una vocería oficial respecto a los tiempos técnicos de traslado y las mediciones post-obra, y está a la espera de una respuesta.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!