  Guayaquil

samborondon Parque histórico
El Parque Histórico es uno de los pocos espacios verdes que ofrece la ciudad.EXPRESO

Yúnez promete un gran parque central de 30 hectáreas para el Nuevo Samborondón

Tras años de quejas por falta de áreas verdes, el alcalde anuncia un espacio en la zona de expansión de La Puntilla 

Lo que durante años pareció una misión imposible en Samborondón debido a la "falta de terrenos", ahora se presenta como el proyecto estrella de la administración municipal. El alcalde Juan José Yúnez anunció este jueves 11 de diciembre la construcción de "un gran parque central de entre 25 y 30 hectáreas", diseñado para ser el pulmón del denominado "Nuevo Samborondón".

Un clamor que lleva años

El anuncio llega tras un largo historial de reclamos ciudadanos. Tal como lo recogió EXPRESO en septiembre de este año, los residentes de La Puntilla han denunciado sistemáticamente que el cantón se ha convertido en una isla de cemento, priorizando plazas comerciales sobre espacios públicos.

En una entrevista radial con RT´P, Yúnez detalló que este nuevo espacio busca replicar el concepto  de un parque central, pero bajo administración local. "En el Nuevo Samborondón se ha diseñado un espacio de 25 a 30 hectáreas para tener un gran parque central, donde alrededor se mezcle comercio y residencia", explicó el burgomaestre. 

Para dimensionar la promesa del alcalde, un parque de 30 hectáreas equivale aproximadamente a 42 canchas de fútbol profesional juntas.

En términos locales, este proyecto sería tres veces más grande que el Parque Forestal de Guayaquil (aprox. 10 hectáreas); Seis veces la extensión del Parque Centenario y casi la mitad del Parque La Carolina en Quito (64 hectáreas).

Esta magnitud es apropiada en contraste con los pequeños parques vecinales que actualmente existen en las urbanizaciones cerradas de La Puntilla, los cuales, según quejas de residentes recogidas por este Diario, resultan insuficientes para la densidad poblacional.

Baches La Puntilla Samborondón
El Nuevo Samborondón se construye al lado de la ruralidad de recintos como Barranca Central, Sabanilla y San Nicolás.CHRISTIAN VINUEZA

Del "no hay espacio" al "Gran Samborondón"

Apenas en septiembre de 2025, la Dirección Municipal de Samborondón justificaba la ausencia de nuevos parques alegando que "la mayoría de los terrenos disponibles son de propiedad privada" y que no se contemplaba una obra de este tipo en el corto plazo.

Yúnez enmarcó esta obra dentro de su visión del "Gran Samborondón", un plan que busca consolidar la identidad del cantón y alejarlo de la dependencia de Guayaquil. "Dentro de nuestro plan de movilidad y urbanismo, este parque será el eje central", afirmó. Sin embargo no especificó una fecha de inicio de obras ni el modelo de financiamiento, pero sostuvo que para que se autosustentable, requerirá que los residentes y la empresa privada aporten con su mantenimiento.

