"Las molestias están pasando": Yúnez responde a quejas por el tráfico en Samborondón

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, se refirió este jueves 11 de diciembre al avance de la ampliación de la avenida Samborondón. Aunque semanas atrás se había fijado a EXPRESO el 15 de diciembre como la fecha tentativa para la culminación de los trabajos, el burgomaestre evitó ratificar ese plazo y lo fijó para los "próximos días o semanas".

Pese a que el tráfico se agudiza por la temporada navideña y los conductores reportan demoras diarias, Yúnez brindó su percepción del impacto actual afirmando que "las molestias están pasando" y aseguró que la vía ya muestra una cara más amplia.

En una entrevista radial con RTP, el funcionario defendió el ritmo de ejecución, argumentando que las labores continúan en jornadas nocturnas para afectar lo menos posible la circulación. "Mientras muchos están durmiendo, nosotros estamos trabajando", sentenció.

La declaración de Yúnez pone en duda la promesa inicial de entregar la obra a mediados de este mes. El alcalde reconoció que el 2025 fue un año complejo, por el desabastecimiento de asfalto, y admitió que la ciudadanía "ha sufrido mucho", pero insistió en que no le gusta "poner excusas". Contó que actualmente, los trabajos se concentran en la señalización de los primeros kilómetros, mientras el congestionamiento persiste en horas pico.

¿Un tranvía en Samborondón?

Consultado sobre las propuestas de estudios privados, como el de PCDO, que sugieren implementar un tranvía o tren eléctrico para descongestionar La Puntilla, Yúnez calificó de positivo que estas ideas entren al debate público. "Hay que aplaudir estas iniciativas", comentó.

Sin embargo, aclaró que un sistema de rieles no es la "única solución" y que su administración trabaja en un plan integral que incluye:

Mejoras en el transporte público: Promesa de más unidades de 'trolleys' y optimización de frecuencias.

Promesa de más unidades de 'trolleys' y optimización de frecuencias. Movilidad alternativa: Fomento al uso de la bicicleta.

Integración regional: Diálogos con Daule, Guayaquil y Durán para soluciones conjuntas.

El alcalde también aprovechó para marcar distancia del concepto de "Gran Guayaquil", posicionando la visión de un "Gran Samborondón".

