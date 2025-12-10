Innovar el transporte, la vía para descongestionar Samborondón

“El tráfico en la vía Samborondón se ha convertido en un caos cotidiano”. Este es, sin duda, el comentario que más se repite a lo largo de los más de diez kilómetros de la avenida que conecta a La Puntilla con Guayaquil.

Tal como ha registrado EXPRESO en una serie de reportajes, respaldados por voces de expertos y moradores, la mala planificación del cantón ha derivado en una arteria permanentemente congestionada, kilométricas filas de vehículos y una lluvia constante de quejas vecinales.

“Uno debe salir de casa una o dos horas antes para llegar al trabajo en la mañana porque el tráfico es terrible y ahora en diciembre todo se pone peor”, comenta a EXPRESO Soledad Fuentes, residente de una urbanización frente a Plaza Lagos. Ella añade un aspecto clave del problema: el tránsito no distingue clase social. “Puedes tener el mejor carro, el más rápido, o vivir en la mejor casa, pero nada ni nadie te salva del tráfico de Samborondón”, reprocha con evidente frustración.

Las quejas por el tránsito van en aumento

Mientras tanto, líderes de varias ciudadelas continúan presionando a las autoridades para obtener respuestas inmediatas, pues aseguran estar agotados de vivir bajo un colapso vehicular permanente. “El tráfico de Samborondón ya no se aguanta más. En las mañanas y en las noches es el mismo problema de siempre. Se necesitan medidas reales para atacar este problema. No existe una verdadera planificación por parte del Municipio”, declaró anteriormente a EXPRESO Fernando Huamán, representante comunitario.

En los últimos meses, el Cabildo ha ejecutado mejoras viales y trabajado en nuevos retornos. Sin embargo, estas labores aún no logran calmar el descontento ciudadano, que insiste en que las acciones actuales no alcanzan para enfrentar la magnitud del problema.

Expertos en urbanismo y movilidad coinciden en que el verdadero origen del problema está en la dependencia de una sola vía para abastecer a miles de residentes. Señalan que la construcción de pasos a desnivel o retornos funciona únicamente como un “parche” temporal y que la ciudad necesita soluciones estructurales. Entre ellas, destaca la creación de vías alternas paralelas a las existentes, capaces de redistribuir el flujo vehicular y evitar el embudo que hoy paraliza a toda la zona o nuevos medios de transporte.

No se entiende cómo siguen construyendo más ciudadelas si ya no hay espacio para más vehículos. Soledad Fuentes

​residenta

Urbanistas proponen la implementación de diferentes medios de transporte masivos

Ante esta problemática, la academia ha empezado a plantear propuestas innovadoras para aliviar los constantes dolores de cabeza que afrontan residentes y visitantes de este cantón en crecimiento acelerado.

EXPRESO conversó con los representantes del estudio PCDO, quienes han desarrollado un proyecto denominado Rehabitar, orientado a descongestionar Samborondón mediante la implementación de un tranvía. Según sus estimaciones, este sistema podría reducir hasta en un 40 % el tráfico actual.

El ambicioso plan también contempla la integración de corredores verdes, mayor espacio para el peatón y una ciclovía segura, con el objetivo de construir un sistema de movilidad más equilibrado, accesible y eficiente.

Guillermo Paulson, arquitecto, urbanista y representante del estudio, recalca que llevan varios años trabajando en esta iniciativa con el propósito de darle un respiro al tránsito del sector. “El tranvía es una propuesta económica y viable para la movilidad de Samborondón. Conectaría de manera rápida desde La Puntilla (Entre Ríos) hasta el Municipio de Samborondón, con varias paradas estratégicas”, detalla Paulson, quien afirma que la ampliación a cinco carriles no resolverá el problema de fondo.

“Vivo en Samborondón y puedo decir que ya está en proceso de colapso. Los cinco carriles no serán la solución definitiva. La propuesta es mantener tres carriles de ida y tres de retorno, e incorporar dos exclusivos para el tranvía”.

Para el urbanista, este sistema permitiría trasladar a grandes cantidades de personas de forma eficiente y sostenible. En una fase inicial, se prevé mantener el funcionamiento de los buses intercantonales, pero aplicando una tarifa diferenciada que facilite la integración de ambos sistemas.

Por su parte, María José Reyes, también representante del estudio PCDO, señala que el proyecto no solo busca mejorar la movilidad en La Puntilla, sino también transformar el paisaje urbano. “La estrategia integra especies nativas, la reducción de pavimento, la ampliación de áreas verdes y la recuperación de la ciclovía”, explica Reyes, diseñadora de interiores y paisajista.

Los socios indican que este sería solo un proyecto piloto ya que el objetivo es lograr conectar Samborondón con Daule y Guayaquil. Además, recalcan que ya se han iniciado estudios para concretar el proyecto, ya sea mediante inversión privada o con apoyo de las autoridades competentes.

Tranvía.La propuesta se basa en un transporte que ocupe solo un carril de la vía y movilice a cientos de personas en un solo viaje para evitar el colapso. CORTESÍA

Una visión similar comparte Brick Reyes, urbanista y docente de la Universidad de Guayaquil, quien plantea la implementación de un tren eléctrico aerosuspendido en La Puntilla, con posibilidad de extenderse hasta La Aurora y Guayaquil. “La idea es que sea rápido, seguro, amigable con el entorno, confortable y, sobre todo, conectado a la red vial y al sistema de buses existente. Lo ideal es unificarlo todo en un solo sistema con una tarifa única”, sostiene. Añade que la movilidad debe ser integral, permitiendo recorrer Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón bajo un mismo esquema.

El urbanista recuerda que sistemas similares han sido implementados con éxito en países como Estados Unidos, China y Japón, convirtiéndose en herramientas clave para unir ciudades cercanas y altamente conectadas.

Las propuestas académicas son bien recibidas entre los moradores y visitantes, quienes coinciden en la necesidad urgente de cambios estructurales en la movilidad de Samborondón. “Si el medio de transporte es de calidad y garantiza la seguridad del pasajero, es una gran idea. Descongestionará no solo Samborondón, sino también Guayaquil, Daule y Durán”, comenta David Mancero, residente de La Puntilla.

A esta opinión se suma David Aguirre, quien asegura que la ciudadanía está dispuesta a dejar sus vehículos siempre que exista un sistema eficiente que lo respalde. “No hay problema en dejar los carros en casa, siempre y cuando tengamos la tranquilidad de que llegaremos bien a nuestro destino”, señala, recalcando que la integración total de los sistemas de transporte es fundamental para evitar gastos duplicados

Tren Eléctrico. Se propone un sistema de transporte aerosuspendido que no impida que los vehículos dejen de transitar con normalidad. INTERNET- resizer glanacion

