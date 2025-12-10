Asalto de $30.000 en Samborondón: los detalles de la persecución policial

Sacapintas persiguieron a la víctima para quitarle todo el dinero. Dos sospechosos fueron capturados

Como si se tratara de una escena de película de acción, una intensa persecución policial alteró la tranquilidad de los residentes de La Puntilla la tarde de este martes 11 de diciembre.

Según la información recopilada, un ciudadano había retirado 30.000 dólares en efectivo de una entidad bancaria ubicada en la vía a Samborondón.

Minutos después, fue interceptado por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y vehículos. Los atacantes lo intimidaron con armas de fuego e incluso realizaron disparos para arrebatarle el dinero.

Detalles de la persecución

APREHENDIMOS A DOS ASALTANTES EN SAMBORONDÓN



Tras la denuncia de un ciudadano que fue interceptado por antisociales, quienes mediante arma de fuego lo habrían amedrentado para sustraerle una maleta con dinero al salir de una entidad bancaria en el Distrito Samborondón, personal… pic.twitter.com/PEf7peNCNO — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 9, 2025

Tras el asalto, la Policía Nacional fue alertada de inmediato e inició una persecución que culminó con la captura de los presuntos delincuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas participaron en el atraco. Las autoridades no descartan que alguien dentro del banco haya proporcionado información sobre el cuantioso retiro de efectivo.

Durante el operativo, agentes lograron aprehender a dos sospechosos, quienes mantenían parte del dinero robado en su poder. Ambos quedaron a órdenes de la justicia ecuatoriana y se espera la audiencia de formulación de cargos.

Mientras tanto, la Policía continúa con las labores investigativas para ubicar al resto de involucrados y recuperar la totalidad del dinero sustraído.

La víctima, por su parte, se encuentra fuera de peligro. El disparo que recibió provino de un arma de fogueo utilizada por los delincuentes, según confirmaron las autoridades.

Por otra parte, John Reimberg, ministro del Interior también se pronunció respecto a este asalto en sus redes sociales y dio a conocer la captura de los presuntos sacapintas.

#ATENCIÓN



Policía Nacional fustra robo (sacapintas) a persona que había retirado dinero de entidad bancaria en Samborondón.

Detenidos delincuentes. Persona a buen resguardo.



En desarrollo. pic.twitter.com/XdNHTU0pNj — John Reimberg (@JohnReimberg) December 9, 2025

