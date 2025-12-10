Un auto tumbó un poste tras fuerte impacto en la avenida Samborondón

El accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 10 de diciembre en los exteriores de un centro comercial

Un poste quedó en mal estado tras el accidente en la avenida Samborondón.

Un accidente de tránsito se registró cerca del kilómetro 1 de la avenida Samborondón, en la parroquia La Puntilla, la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

Según la ATV Samborondón, el siniestro de tránsito se produjo a las 03:00, cuando un vehículo de color blanco perdió pista y se impactó contra un poste de alumbrado público ubicado en los exteriores de un centro comercial.

(Te puede interesar: Agresión a periodistas desata otra pugna entre el Sercop y el Municipio de Guayaquil)

El poste quedó debilitado, inclinado y en posición peligrosa para los vehículos y peatones que transitan por el sitio. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron al sitio para constatar la novedad.

Minutos después del siniestro, el vehículo fue retirado en una grúa. No se registraron heridos de consideración en este hecho. Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron al sitio pasadas las 07:00 de este miércoles para reportar la novedad.

Inseguridad en Los Ceibos golpea con o sin rejas: ¿qué se sugiere para enfrentarla? Leer más

Mayores controles de tránsito en La Puntilla

Residentes en urbanizaciones de La Puntilla exigen mejores controles a los conductores que transitan a alta velocidad por la avenida Samborondón, lo que ha generado decenas de accidentes en esa vía.

La semana pasada se replicaron las quejas en redes sociales debido a un operativo realizado por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en un tramo de la avenida Samborondón.

RELACIONADAS Detienen a sujeto que intentó colocar explosivos en tres sitios de Guayaquil

Aquellos generó una intensa congestión vehicular y los conductores pidieron que se mejoren dichos mecanismos, para evitar los atolladeros en una vía que cada vez reciba más tráfico.

La Gobernación del Guayas reconoció los problemas de congestión vehicular generados por dichos operativos, realizados en coordinación con el Ministerio de Gobierno, y explicó que están "recalibrando los aspectos técnicos de la estrategia".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!