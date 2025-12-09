Agresión a periodistas desata otra pugna entre el Sercop y el Municipio de Guayaquil

La dependencia gubernamental señala que la empresa de seguridad involucrada en la gresca no consta en el catálogo oficial

Zona de parqueos de la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, en el norte de la ciudad.

Una ola de reacciones generó la agresión a equipos periodísticos por parte de guardias de una empresa de seguridad privada que ofrece sus servicios en la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera. El hecho se registró la madrugada de este martes 9 de diciembre, cuando camarógrafos trataban de grabar un incendio reportado en el patio de comidas del sitio.

Según videos compartidos a través de redes sociales, los guardias golpearon con toletes a los equipos periodísticos mientras filmaban en los exteriores de la terminal terrestre, en la avenida Benjamín Rosales, en el norte de Guayaquil.

Dos colaboradores de medios de comunicación resultaron heridos mientras realizaban su cobertura y tuvieron que recibir atención médica debido a la gravedad de los golpes recibidos. Ellos denunciaron que los guardias intentaron impedir que realizaran su cobertura. El incidente fue registrado cerca de las 04:30.

Horas después, la Fundación Terminal Terrestre anunció que terminaba el contrato en forma unilateral con la empresa de seguridad privada involucrada en este incidente. "Esta firma fue adjudicada a través del catálogo electrónico del Sercop, un mecanismo que determina la selección de proveedores y que no responde a decisiones directas de la Fundación", señaló la dependencia municipal.

Agregó que, hasta contratar a una nueva empresa de seguridad de la terminal terrestre, agentes de Segura EP asumirán la custodia y vigilancia del sitio. "De manera paralela, exigiremos en la empresa involucrada todas las sanciones, responsabilidades y reparaciones que correspondan según la ley y los contratos vigentes", expuso la fundación.

Sercop: "Empresa de seguridad no consta en el catálogo del servicio de seguridad y vigilancia privada"

Tras la decisión de la Fundación Terminal Terrestre de dar por terminado de forma unilateral el contrato con la empresa de seguridad que custodiaba el lugar, luego del incidente con los equipos periodísticos, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) emitió un pronunciamiento.

"El Sercop identificó que la compañía involucrada en las agresiones a periodistas en la Terminal Terrestre de Guayaquil es FORSEMAX CIA LTDA, e informa a la ciudadanía que actualmente no forma parte del Catálogo del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada", expuso la institución en un boletín.

Según la dependencia gubernamental, dicha compañía constaba en el catálogo electrónico que funcionaba desde julio del 2022 "sin control y desactualizado con las normas de seguridad privada". En el 2025, Sercop indicó que realizó una actualización y depuración del listado.

La institución señaló que la empresa contratante, en este caso la Fundación Terminal Terrestre, es la responsable de dar por terminado el contrato de servicio "cuando se verifique un incumplimiento. El Sercop, una vez que el contratante cumpla con esta acción y en ejercicio de sus atribuciones, registrará al contratista como incumplido".

Municipio de Guayaquil: "La empresa sí constaba en el catálogo vigente en el momento de la contratación"

El Municipio de Guayaquil respondió al pronunciamiento del Sercop, al cual calificó como "falso". En un comunicado, el Cabildo señaló que la empresa "sí constaba en el catálogo vigente al momento de la contratación en agosto del 2025".

"De hecho, fue el mismo SERCOP quien adjudicó a dicha empresa para que sea parte del catálogo electrónico para el servicio de seguridad", expuso el Municipio, adjuntando una fotografía del catálogo.

Nuevamente @SERCOPec, falso:



SERCOP "afirma" que la empresa de seguridad contratada para la Terminal Terrestre de Guayaquil "no consta" en el catálogo electrónico, pero la empresa sí constaba en el catálogo vigente al momento de la contratación en agosto de 2025.

De hecho, fue…



