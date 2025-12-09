Segura EP asume seguridad de la Terminal Terrestre tras agresiones a periodistas

La Fundación Terminal Terrestre anunció la terminación unilateral del contrato con la empresa privada de seguridad

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó este martes 9 de diciembre la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad privada que estuvo involucrada en actos indebidos ocurridos la madrugada del 9 de diciembre. El pronunciamiento se dio tras las agresiones sufridas por equipos periodísticos que cubrían un incendio en el patio de comidas del lugar.

RELACIONADAS Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

En su comunicado oficial, la Fundación explicó que la firma había sido adjudicada mediante el catálogo electrónico del SERCOP, un mecanismo que determina la selección de proveedores y que no responde a decisiones internas de la institución. “Rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía. No existe ninguna justificación para reaccionar de esa manera ante la prensa ni ante ningún ciudadano”, señaló la entidad.

El organismo también aclaró que el único uso legítimo de la fuerza por parte de un guardia de seguridad debe darse frente a actos delincuenciales, nunca contra trabajadores de la comunicación ni contra usuarios del terminal.

📢 COMUNICADO OFICIAL



Sobre los hechos registrados esta madrugada en la Terminal Terrestre, informamos que se ha terminado de manera unilateral el contrato con la empresa de seguridad involucrada en actos indebidos. Segura EP asumirá temporalmente la custodia del lugar.



Más… pic.twitter.com/uNHDOgkwuO — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) December 9, 2025

Agresiones a periodistas durante cobertura

La madrugada del martes 9 de diciembre, equipos periodísticos fueron golpeados con toletes por guardias privados del Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en Guayaquil. Los comunicadores se encontraban grabando desde los exteriores tras el reporte de un incendio en el área de comidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando cerca de 15 uniformados se acercaron a los periodistas y camarógrafos, los amedrentaron y les exigieron entregar los videos registrados. Dos colaboradores resultaron con heridas graves en la cabeza, mientras que otros comunicadores sufrieron golpes y contusiones.

Mujer lleva 23 días desaparecida: se perdió el rastro en el terminal de Guayaquil Leer más

Las víctimas denunciaron que los agentes intentaban impedir la cobertura y actuaron sin protocolos de seguridad ni respeto a la labor informativa.

Segura EP asumirá la custodia de la Terminal

La Fundación Terminal Terrestre anunció que, mientras se contrata una nueva empresa de seguridad privada, agentes de Segura EP asumirán de inmediato la custodia y vigilancia del lugar. La medida busca garantizar el orden, la protección de los usuarios y el normal funcionamiento de las instalaciones.

De manera paralela, la institución exigirá a la empresa involucrada todas las sanciones, responsabilidades y reparaciones que correspondan según la ley y los contratos vigentes. Además, reafirmó su apertura y respaldo al trabajo de los medios de comunicación, cuya labor calificó como esencial para la ciudad y para la democracia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!