Expreso
  Guayaquil

Desaparición en Guayaquil
Yessenia Nonura Monserrate está desaparecida desde hace 23 días.Cortesía

Mujer lleva 23 días desaparecida: se perdió el rastro en el terminal de Guayaquil

Familiares de Yessenia Nonura Monserrate piden a la ciudadanía llamar al 1-800-335486 por información sobre su paradero

Han pasado 23 días desde que Yessenia Nonura Monserrate fue vista por última vez en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Guayaquil. Su desaparición mantiene en angustia a sus familiares, quienes no han detenido la búsqueda desde aquel día.

La familia de Yessenia recorre diversos lugares donde puedan obtener una pista. También han difundido su fotografía en redes sociales y han pedido a la ciudadanía mantenerse alerta ante cualquier señal que permita ubicarla.

Si alguien la ha visto o conoce información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 1-800-335486, la línea habilitada para recibir reportes y canalizarlos hacia las entidades correspondientes.

Las autoridades ya están al tanto del caso y han iniciado las verificaciones respectivas. Mientras avanzan las investigaciones, los allegados de Yessenia insisten en que cada dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para lograr encontrarla.

Policía Nacional

Redada en Durán y Pascuales golpea estructura de extorsión y robo

Desaparecidos en Ecuador: Cifras en el primer semestre

Según el Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2025 se registraron más de 4.000 personas desaparecidas en Ecuador. Al menos el 75 % fue localizado con vida, aunque todavía hay familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) se mantienen desarrollando operativos para localizar a desaparecidos en diversas zonas del país.

