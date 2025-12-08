Detienen a sujeto que intentó colocar explosivos en tres sitios de Guayaquil

Agentes policiales realizaron un operativo la madrugada de este lunes 8 de diciembre en el suburbio de la ciudad

Agentes policiales durante el allanamiento a un inmueble para detener al sospechoso, la madrugada de este lunes 8 de diciembre.

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional al intentar colocar explosivos en tres puntos de Guayaquil. El operativo fue desarrollado la madrugada de este lunes 8 de diciembre.

Según la empresa pública de seguridad Segura EP, a través de las cámaras de videovigilancia se realizó el seguimiento al sospechoso. Luego, en coordinación con la Policía Nacional, se realizaron acciones para allanar un inmueble y detener al sujeto.

(Te puede interesar: Alias Negro Tulio es procesado por ataques en Guayaquil y Durán junto a siete más)

El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente tras ser capturado por los agentes. El hecho ocurrió cerca de las 04:00 en las calles 27ava y la K, en el suburbio porteño.

Segura EP informó a EXPRESO que los explosivos fueron colocados en tres intersecciones del centro–sur de la ciudad: Rumichaca y Letamendi; avenida Quito y San Martín; y Cuenca y García Moreno.

Municipio de Guayaquil declara desierto el proceso de contratación de cuñas radiales Leer más

Explosivos en Guayaquil: Carros bomba y muerte

En los últimos meses se han reportado detonaciones de explosivos en distintos puntos de Guayaquil. En varios de estos casos, los ataques estarían vinculados a intentos de extorsión contra comerciantes.

Un caso que estremeció al Puerto Principal fue la explosión de un carro bomba en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la noche del martes 14 de octubre.

El vehículo, con explosivos en su interior, detonó cerca de las 19:00, en una zona de alto flujo comercial y de paso de vehículos y peatones. El hecho dejó una persona fallecida y al menos 26 heridos leves.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!