Alias Negro Tulio es procesado por ataques en Guayaquil y Durán junto a siete más

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra ocho personas –entre ellas Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, identificado como presunto líder del grupo delictivo organizado (GDO) ChoneKillers- por su presunta participación en una serie de hechos violentos registrados en Guayaquil y Durán. Entre estos se incluyen los asesinatos de dos funcionarios: un agente fiscal de Guayas y un trabajador del Municipio de Durán.

La audiencia se desarrolló ante un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. En la diligencia, el fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot-G) presentó los principales elementos de convicción recopilados durante la investigación previa iniciada en 2025.

Entre las evidencias expuestas constan partes policiales, versiones de agentes investigadores, dispositivos móviles incautados, informes de vigilancia y seguimiento, documentación y material levantado en allanamientos, así como copias certificadas de procesos judiciales relacionados.

Tras escuchar la exposición fiscal, el juez dispuso prisión preventiva para Petter Enrique Silva Plaza, Marlon Fajardo Vera, Darwin Salas Gavilanes, Cristhian Narea Anchundia y Víctor Herrera Cedeño. Para los privados de libertad Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, y Jallison Joel Soto López, se emitió una nueva orden de prisión dentro de este proceso. En el caso de Tito Vicente Castillo Jaramillo, el magistrado ordenó medidas alternativas, como presentaciones semanales y prohibición de salida del país. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

Negro Tulio y su red criminal infiltraron varias instituciones clave del Municipio de Durán Christian Vinueza

Contexto del caso

La investigación se inició el 3 de junio de 2025, a partir de una solicitud de la Dinased, que alertó sobre la existencia de una presunta estructura criminal que operaba en Guayaquil y Durán. De acuerdo con la Fiscalía, esta organización estaría liderada por alias Negro Tulio y vinculada a atentados registrados en 2022 en Durán, así como a los asesinatos de los agentes fiscales Leonardo Palacios (junio de 2023) y César Suárez (enero de 2024).

Según la Fiscalía, la estructura habría actuado de manera coordinada para perpetrar al menos 88 hechos violentos: 79 asesinatos consumados, cinco tentativas de asesinato y cuatro ataques contra instituciones públicas. Además, se investigan otros delitos, entre ellos extorsión, concusión, y tráfico de armas y drogas.

Los procesados también estarían relacionados con la muerte de varios funcionarios municipales y con el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo. En los allanamientos realizados por equipos fiscales y policiales se levantaron armas que fueron sometidas a pericias balísticas. El laboratorio de Criminalística confirmó coincidencias positivas en casquillos recogidos en escenas de los asesinatos de funcionarios de la Fiscalía.

Con estos elementos, el fiscal del caso solicitó las órdenes de detención y prisión preventiva que dieron lugar a la captura de ocho personas en operativos simultáneos ejecutados en Guayaquil y Durán.

