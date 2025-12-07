¿Por qué el agente de la ATM retuvo la llave de un conductor en Guayaquil?

La ATM explicó por qué el agente retuvo las llaves del vehículo y respondió a la acusación que se difundió en redes

Un video viralizado en redes sociales generó polémica en Guayaquil. En el clip, de casi un minuto, se observa a un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reteniendo la llave de un vehículo, mientras el conductor lo acusa de haberle pedido dinero por transferencia bancaria.

En la grabación, el uniformado afirma: “Porque se quiere ir estimado, usted parece un niño”, mientras mantiene la llave en su mano. El ciudadano insiste en que el agente le habría solicitado un pago.

En torno al caso, la ATM confirmó que el hecho fue reportado internamente y emitió un pronunciamiento oficial en su cuenta de X. Según la institución, el conductor circulaba con las llantas en mal estado, una infracción por la que fue notificado.

La entidad explicó que, tras la notificación, el ciudadano habría intentado abandonar el lugar, por lo que el agente decidió retener las llaves “para garantizar el cumplimiento del procedimiento mientras se coordinaba la llegada de una grúa”.

La ATM informa que, durante un operativo en el sur de la ciudad, se detectó a un conductor circulando con llantas en mal estado, infracción por la cual fue notificado. El ciudadano intentó retirarse del lugar, por lo que el agente retuvo las llaves para garantizar el cumplimiento…

La ATM añadió que en ese momento el servicio de grúas registraba una alta demanda, lo que, según la entidad, provocó una demora en la atención y generó molestia en el conductor.

Agente de la ATM retuvo llaves en operativo en Guayaquil

Para evitar mayores incidentes, se solicitó apoyo de la Policía Nacional.

Con la llegada de los uniformados policiales, el ciudadano, precisó la ATM, aceptó finalmente que el vehículo fuera retirado conforme al procedimiento establecido.

En otro caso, la ATM reaccionó a una denuncia ciudadana en X, en la que un usuario alertó sobre vehículos mal estacionados que ocupaban un carril. “Estimado Javier, le informamos que, tras su reporte, nuestros agentes de la #ATM realizaron labores de control en el sitio, constataron la infracción y procedieron, conforme a la normativa vigente, con la emisión de las citaciones respectivas”, respondió la entidad.

📢 Estimado Javier, le informamos que, tras su reporte, nuestros agentes de la #ATM efectuaron labores de control en el sitio, constatando la infracción y procediendo, conforme a la normativa vigente, con la emisión de las citaciones respectivas.

