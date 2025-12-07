Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Agentes de la ATM
Referencial. Álex Lima

¿Por qué el agente de la ATM retuvo la llave de un conductor en Guayaquil?

La ATM explicó por qué el agente retuvo las llaves del vehículo y respondió a la acusación que se difundió en redes

Un video viralizado en redes sociales generó polémica en Guayaquil. En el clip, de casi un minuto, se observa a un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reteniendo la llave de un vehículo, mientras el conductor lo acusa de haberle pedido dinero por transferencia bancaria. 

En la grabación, el uniformado afirma: “Porque se quiere ir estimado, usted parece un niño”, mientras mantiene la llave en su mano. El ciudadano insiste en que el agente le habría solicitado un pago.

RELACIONADAS

En torno al caso, la ATM confirmó que el hecho fue reportado internamente y emitió un pronunciamiento oficial en su cuenta de X. Según la institución, el conductor circulaba con las llantas en mal estado, una infracción por la que fue notificado. 

Referencial. Bono de Desarrollo Humano ya se puede cobrar en diciembre.

Bono de Desarrollo Humano diciembre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

Leer más

La entidad explicó que, tras la notificación, el ciudadano habría intentado abandonar el lugar, por lo que el agente decidió retener las llaves “para garantizar el cumplimiento del procedimiento mientras se coordinaba la llegada de una grúa”.

La ATM añadió que en ese momento el servicio de grúas registraba una alta demanda, lo que, según la entidad, provocó una demora en la atención y generó molestia en el conductor

Agente de la ATM retuvo llaves en operativo en Guayaquil

Para evitar mayores incidentes, se solicitó apoyo de la Policía Nacional

Con la llegada de los uniformados policiales, el ciudadano, precisó la ATM, aceptó finalmente que el vehículo fuera retirado conforme al procedimiento establecido.

En otro caso, la ATM reaccionó a una denuncia ciudadana en X, en la que un usuario alertó sobre vehículos mal estacionados que ocupaban un carril. “Estimado Javier, le informamos que, tras su reporte, nuestros agentes de la #ATM realizaron labores de control en el sitio, constataron la infracción y procedieron, conforme a la normativa vigente, con la emisión de las citaciones respectivas”, respondió la entidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cantonización en Tumbaco está estancada y genera inconformidad

  2. Series mexicanas 2025: cinco imperdibles que conquistan Netflix, Vix y Prime Video

  3. Embajada de España organiza feria culinaria en Quito

  4. Celebración del Día de Acción de Gracias organizado por Ángela Andrade

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este lunes 8 de diciembre 2025

LO MÁS VISTO

  1. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

  2. Corte de luz en Guayas este domingo 7 de diciembre: conozca las zonas afectadas

  3. Correa sobre salida de Marcela Aguiñaga: "Siempre quiso manejar Guayas"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre

  5. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

Te recomendamos