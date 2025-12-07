Aquiles Álvarez pide encender los radares tras accidente en la Perimetral

Un accidente motivó al alcalde a exigir que los radares, apagados desde abril, se reactiven para frenar los siniestros

Hay equipos en Guayaquil que están forrados con sellos de 'radar inhabilitado'.

Un nuevo accidente de tránsito registrado este domingo 7 de diciembre en la vía Perimetral de Guayaquil, cerca de la ciudadela Puertas del Sol, reavivó la discusión sobre la falta de control de velocidad en la ciudad.

De acuerdo con la ATM, el siniestro ocurrió en sentido sur y dejó como evidencia un vehículo volcado sobre el parterre. “Nuestros agentes se encuentran atendiendo la novedad en el sitio”, informó la entidad al difundir una fotografía del percance.

La publicación generó una reacción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien volvió a insistir en la necesidad de que la ciudad reactive su sistema de control electrónico de velocidad.

“Guayaquil y el país no paran de tener siniestros de tránsito a diestra y siniestra. En Latinoamérica tenemos la tasa más alta por siniestros de tránsito (24 muertes por cada 100.000 habitantes). Tiene mucho que ver no tener radares”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Para Álvarez, los radares son un mecanismo impopular, pero necesario, especialmente para reducir los accidentes relacionados con el exceso de velocidad. "El tema es muy grave", acotó.

La ciudad mantiene sus radares apagados desde abril de 2025. En ese mes, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que los dispositivos serían inhabilitados por 20 días para un proceso de calibración. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) advirtió un incumplimiento en el procedimiento técnico. Desde entonces, los equipos no han vuelto a operar.

En noviembre pasado, la ATM confirmó a EXPRESO que los radares no regresarán antes de 2026, pues la reactivación depende de que la ANT emita nuevas especificaciones técnicas.

Mientras tanto, los siniestros continúan alimentando el debate ciudadano. Para expertos en movilidad, la combinación de alta velocidad, falta de fiscalización y desconfianza en el sistema vuelve más complejo el panorama de seguridad vial.

