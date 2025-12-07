Bono de Desarrollo Humano diciembre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

Revisa aquí cuándo puedes cobrar el bono de diciembre de 2025

Referencial. Bono de Desarrollo Humano ya se puede cobrar en diciembre.

Ya está disponible el cronograma de pagos de diciembre de 2025 para el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador.

Nuevas familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad pueden acceder al beneficio.

RELACIONADAS Ministerio de Ambiente abre investigación tras la muerte de un oso de anteojos

¿Qué hacer con el décimo tercer sueldo? Consejos para administrarlo Leer más

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de Desarrollo Humano?

Si aún no sabes si eres o no beneficiario de esta ayuda económica, aquí te dejamos el link directo:

Ingresa al sitio web oficial del MIES: www.inclusion.gob.ec

¿Cuándo puedo cobrar el bono de diciembre?

Se realiza de acuerdo al último número de cédula en los puntos de pago autorizados más cercanos a sus domicilios, según lo estipula la página web del MIES.

Si el ultimo dígito de tu cédula es 0 - pueden cobrar el 10, 20 y 30 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 1 - pueden cobrar el 1, 11, 21 y 31 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 2 - pueden cobrar el 12 y 22 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 3 - pueden cobrar el 3, 13 y 23 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 4 - pueden cobrar el 4, 14 y 24 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 5 - pueden cobrar el 5y 15 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 6 - pueden cobrar el 6, 16 y 26 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 7 - pueden cobrar el 7, 17 y 27 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 8 - pueden cobrar el 8, 18 y 28 de diciembre

Si el ultimo dígito de tu cédula es 9 - pueden cobrar el 9, 19 y 29 de diciembre

¿Cuáles son los montos actualizados del Bono de Desarrollo Humano?

La base es de $55. Sin embargo, las familias pueden recibir un valor adicional por hasta tres hijos menores de 5 años y hasta tres hijos entre 5 y 18 años. Así, el bono se ajusta para brindar un mayor apoyo a los hogares con mayor carga familiar.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO