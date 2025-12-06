Ministerio de Ambiente abre investigación tras la muerte de un oso de anteojos

La especie se encuentra dentro del libro rojo de animales en peligro de extinción.

Referencial. El oso de anteojos es una especie en peligro de extinción.

El Ministerio de Ambiente informó este sábado 6 de diciembre que abrió una investigación tras hallar sin vida a un oso de anteojos.

El animal encontrado en la comunidad de Chiriapa Amazonas, en la provincia amazónica de Morona Santiago. Tras la denuncia, las autoridades recibieron fotografías que ahora son analizadas y forman parte de la investigación.

Hasta el momento no se han identificado a los posibles responsables, así como tampoco se ha confirmado la causa de muerte del animal.

Una fotografía con el cadáver del oso fue difundida en redes sociales y ha conmocionado a los usuarios.

¿Qué dice la ley?

Al tratarse de una especie que se encuentra en peligro de extinción el Ministerio de Ambiente recuerda que dañar animales es un delito tipificado en al artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la sanción puede conllevar hasta tres años de cárcel.

Este tipo de osos se encuentran en los bosques subtropicales, templados, altoandinos y páramos de la Sierra, Amazonía y las laderas de los Andes. Su población ha disminuido debido a la destrucción de su hábitat y, sobre todo, a la caza ilegal.

