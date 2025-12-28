Jennifer López enfrenta críticas por posible fallo de Photoshop en selfie navideña

JLo compartió una selfie festiva con un elegante vestido rojo, pero un detalle en el teléfono desató memes y comentarios

Jennifer López intentó contagiar espíritu navideño con una selfie frente al espejo este 25 de diciembre, luciendo un vestido rojo ceñido y brillante con escote pronunciado y finos tirantes mientras celebraba con su familia. La cantante de 56 años posó con un recogido adornado con un lazo y joyas brillantes, acompañando la foto con la leyenda “Merry Christmas one and all!” en sus cuentas en redes sociales.

Sin embargo, lo que debía ser una cálida felicitación festiva pronto se convirtió en tema de debate en redes sociales por un detalle visual en la imagen: el iPhone que sostiene en la mano aparece claramente curvado, generando dudas y risas entre los usuarios. Para muchos, esa deformación es un signo inequívoco de que la foto fue editada con Photoshop o filtros, y no un simple efecto del reflejo o la lente.

Los comentarios en X e Instagram no tardaron en llegar. Algunos usaron el humor para burlarse del detalle, con observaciones como “el iPhone está curvado como un plátano”, señalando la forma imposible del teléfono. Otros bromearon: “Eso no es un iPhone, es el nuevo Nano Banana Pro Max”, ilustrando la creatividad de los internautas ante el supuesto fallo de edición.

No todos fueron críticas: también hubo seguidores que defendieron a la estrella, destacando que sigue viéndose espectacular y que no necesita retoques para demostrar su belleza y presencia en redes. Muchos aprovecharon para alabar su estilo y desearle felices fiestas, resaltando que este tipo de errores menores no deberían opacar su mensaje navideño.

Hasta el momento, Jennifer López no ha respondido a las teorías sobre la edición de la imagen, dejando que el debate continúe abierto entre detractores y fans que la apoyan.

Lo que Jlo tiene preparado para 2026

Jennifer López entrará con fuerza al año 2026 con su residencia Jennifer López: Up All Night Live en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas. El espectáculo fue anunciado por la artista y tiene fechas en enero y marzo de 2026, según el comunicado oficial del Caesars Palace y varias notas de prensa.

Esta residencia, que mezcla sus éxitos más populares con posible material nuevo, marca el regreso de JLo a los escenarios tras cancelar su gira “This Is Me” en 2024 y es uno de los eventos musicales más esperados del año.

Además de su trabajo en Las Vegas, JLo sigue vinculada en el mundo del cine. Aunque Kiss of the Spider Woman se estrenó en 2025 y no tiene una secuela anunciada oficialmente para 2026, su carrera en la pantalla grande continúa activa con otros proyectos en desarrollo.

Por ejemplo, forma parte del reparto de Office Romance, una comedia romántica pendiente de estreno en la que actúa junto a Brett Goldstein y Betty Gilpin, producción que todavía no tiene fecha formal confirmada.

