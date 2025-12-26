La chef Carolina Sánchez ya es mamá: nació su primera hija

La reconocida chef 'Carito' anunció el nacimiento de su primera hija, una noticia que conmovió a sus seguidores

La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, una de las figuras más destacadas de la gastronomía nacional en el exterior, anunció que ya es mamá. A través de sus redes sociales, la famosa jurado de MasterChef Ecuador confirmó el nacimiento de su primera hija, Alaia, una noticia que ha sido recibida con mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y colegas.

"26-12-25 Alaia Murua Sánchez…. Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución, creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita, te amamos con toda nuestra vida", escribió la chef 'Carito' en un post en su cuenta de Instagram.

Carolina Sánchez, reconocida por su trabajo al frente del restaurante Ikaro, en España, y por su rol en el popular reality culinario, compartió el momento con una publicación emotiva que rápidamente generó reacciones.

Un momento especial en medio de una carrera consolidada

El nacimiento de su hija llega en una etapa clave de la carrera de Carolina Sánchez, quien junto a su pareja y socio, el chef Iñaki Murua, ha consolidado su propuesta gastronómica con reconocimientos internacionales y una presencia constante en rankings y guías especializadas.

Sánchez se ha convertido en un referente de la cocina ecuatoriana contemporánea, destacando por el uso de productos de origen, técnicas de alta cocina y una narrativa que pone en valor la identidad del Ecuador en cada plato.

Mensajes de apoyo y felicitaciones

Tras el anuncio, chefs, amigos y seguidores expresaron sus buenos deseos a la chef, celebrando no solo el nacimiento de su hija, sino también la forma en la que ha sabido equilibrar su vida profesional con este nuevo rol como madre.

Una de las primeras en expresar su felicitación fue su compañera en MasterChef Ecuador, Irene González, quien escribió: "Mas felices imposibles, Alaia,(Alegria) Bienvenida". A ella se sumaron otras personalidades y exparticipantes del popular reality.

La llegada de su primera hija representa un momento íntimo y significativo para Carolina Sánchez, quien continúa siendo una embajadora de la gastronomía ecuatoriana a nivel mundial.

