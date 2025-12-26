Stranger Things: Cómo la serie de Netflix convirtió a sus actores en millonarios

El cierre de la serie permite medir el impacto económico y profesional que la serie tuvo en su elenco

Con el estreno de la segunda tanda de episodios de su quinta y última temporada, Stranger Things reafirma su impacto como uno de los fenómenos más influyentes de la televisión contemporánea.

Más allá de este cierre que Netflix ha dividido en tres fechas, 26 de noviembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre, la serie creada por los hermanos Duffer deja una huella medible en términos de fama, proyección profesional y estabilidad económica para gran parte de su elenco.

Desde su debut en 2016, Stranger Things pasó de ser una apuesta de género a convertirse en una marca global. Ese recorrido se refleja de forma directa en la evolución financiera de sus protagonistas, especialmente en aquellos que comenzaron la serie siendo menores de edad y hoy ocupan un lugar consolidado dentro de Hollywood. El cierre de la historia permite dimensionar, con mayor perspectiva, lo que significó formar parte de este proyecto.

Las fortunas acumuladas durante la serie

De acuerdo con estimaciones públicas de portales especializados en patrimonio de celebridades, varios integrantes del reparto principal alcanzaron fortunas millonarias durante el recorrido de la serie. En un mismo rango se ubican Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington) y Finn Wolfhard (Mike Wheeler), con un patrimonio estimado de cuatro millones de dólares cada uno.

Por encima aparece Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), con cinco millones, seguido por David Harbour (Jim Hopper), cuya carrera previa y continuidad en la serie elevan su patrimonio a unos seis millones. En el bloque superior se encuentran los intérpretes con trayectorias más largas o contratos de mayor peso. Matthew Modine (Martin Brenner) registra una fortuna cercana a los diez millones de dólares, mientras que Winona Ryder (Joyce Byers), figura clave desde la primera temporada, alcanza los 18 millones.

En el primer lugar se sitúa Millie Bobby Brown (Once), con una estimación de 20 millones de dólares, impulsada no solo por la serie, sino por su posterior protagonismo en proyectos cinematográficos y acuerdos comerciales derivados de su exposición global.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp Netflix

Noah Schnapp: "Tengo al vida resuelta"

El impacto económico de la serie no se limita a cifras externas. Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, ha abordado el tema de forma directa en entrevistas recientes, reconociendo el alcance que tuvo el proyecto en su vida personal. “No voy a hacer algo más grande que Stranger Things. Es la serie más grande del mundo y me dejó tranquilo económicamente para toda la vida”, afirmó.

Su declaración sintetiza una realidad poco habitual: un solo proyecto televisivo como garante de estabilidad financiera a largo plazo. Ese escenario explica por qué el estreno final no solo marca el cierre de una historia ambientada en Hawkins en el otoño boreal de 1987, sino también el final de una etapa en la vida de sus protagonistas.

La serie no solo consolidó carreras, sino que redefinió el valor de sus intérpretes dentro del mercado audiovisual, transformando a un elenco juvenil en figuras con capacidad de negociación, independencia económica y proyección sostenida. Con la llegada de los últimos episodios, la ficción se despide como relato, pero permanece como un fenómeno en el consumo de televisión vía streaming.

