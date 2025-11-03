Millie Bobby Brown y David Harbour: La verdad tras las acusaciones de acoso

La sombra de la controversia se cierne sobre el final de Stranger Things. Un reporte publicado por Daily Mail Uk afirma que Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra David Harbour por acoso e intimidación antes del rodaje de la quinta temporada. Las quejas no eran de naturaleza sexual, pero el hecho plantea serias preguntas sobre la relación entre los actores.

La denuncia inicial y la investigación de Netflix

Según informó The Daily Mail, la denuncia de Millie Bobby Brown contenía "páginas y páginas" de acusaciones, lo que provocó una investigación interna en Netflix que se extendió por meses. Una fuente cercana al asunto aseguró que la actriz incluso tuvo un representante acompañándola en el set. De ser cierta, esta queja se habría presentado hace aproximadamente dos años, aunque no existe una verificación oficial sobre estos hechos.

El impacto en el estreno de Stranger Things 5

La noticia surge a pocos meses del estreno mundial de la temporada final, programada para noviembre de 2025. Una fuente de Netflix abordó el conflicto directo, declarando que "nada va a opacar esto, ni siquiera la vida privada del actor principal". El silencio oficial de la plataforma sobre el caso alimenta la especulación sobre el impacto que esto tendrá en la campaña promocional de la serie más esperada del año.

Declaraciones contradictorias: ¿Qué dijeron realmente?

En un giro contradictorio, una entrevista reciente de Millie Bobby Brown pinta un cuadro completamente diferente de su relación con Harbour. En octubre de 2025, la actriz declaró: "David y yo conectamos en otro nivel. Él siempre me cuidó, y yo siempre lo fastidiaba como una hija". Esta declaración de afecto, hecha pública después de la supuesta denuncia, desconcierta a los seguidores.

Por su parte, David Harbour habló en noviembre sobre la fama temprana de sus compañeros de reparto. Sin mencionar a Millie, compartió su preocupación paternal por que ellos encuentren consuelo en el arte. Sus palabras, aparentemente sinceras, contrastan con las graves acusaciones.

La reacción en redes y el contexto con Lily Allen

Los fans expresan su confusión en las redes sociales. Muchos señalan que ambos actores aún se siguen en Instagram, un detalle que parece insignificante pero que alimenta el debate sobre la veracidad del reporte. La situación se complejiza con el lanzamiento del nuevo álbum de Lily Allen, exesposa de Harbour, que incluye canciones con duras acusaciones contra él, añadiendo otra capa de controversia al perfil público del actor.

Mientras no exista un comunicado oficial, las piezas de esta historia permanecen en un aire de incertidumbre, dejando a los seguidores ante un rompecabezas de declaraciones enfrentadas a pocos meses de despedir a sus personajes.

