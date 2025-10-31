‘Stranger Things’: Tráiler oficial de la última temporada revela nuevos detalles

El tráiler muestra el regreso de Vecna, la división en tres partes del estreno y la despedida definitiva de Hawkins

Netflix sorprendió a los fanáticos al estrenar el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de sus series más exitosas. El avance confirma que la historia se dividirá en tres partes: la primera llegará el 26 de noviembre de 2025, la segunda en Navidad y la tercera en Año Nuevo.

El tráiler, acompañado por la canción Who Wants to Live Forever de Queen, muestra a los protagonistas enfrentando la amenaza definitiva: Vecna ha regresado y su plan de invadir el mundo real está en marcha. Hawkins, bajo cuarentena militar, se convierte en el epicentro de la batalla final.

Vecna, el Upside Down y la última misión

El tráiler confirma que Vecna (Jamie Campbell Bower) sigue siendo el gran antagonista. Aunque fue derrotado en la cuarta temporada, ahora regresa con más fuerza y con la intención de abrir definitivamente la puerta entre el mundo real y el Upside Down.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, adelantaron que esta temporada revelará secretos guardados desde la primera entrega. El destino de personajes como Will Byers y Eleven será clave para cerrar los hilos narrativos.

En el tráiler se aprecian escenas inéditas que refuerzan la tensión: Hawkins sitiado, Eleven escondida y el grupo de amigos preparándose para una misión que definirá el futuro del pueblo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things?

Por primera vez en toda la serie, la temporada 5 de Stranger Things se dividirá en tres partes que se estrenarán durante las fiestas de fin de año de 2025. El cronograma definido para el lanzamiento es el siguiente:

Volumen 1 (episodios 1 al 4): 26 de noviembre de 2025, disponible desde las 5:00 PM PT / 8:00 PM ET.

Volumen 2 (episodios 5 al 7): 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, a las 5:00 PM PT / 8:00 PM ET.

Episodio final (episodio 8): 31 de diciembre de 2025, en la víspera de Año Nuevo, a las 5:00 PM PT / 8:00 PM ET.

La despedida de Hawkins

La serie, que debutó en 2016, se convirtió en un fenómeno global por su mezcla de nostalgia ochentera, ciencia ficción y terror. El tráiler de la temporada final juega con esa memoria colectiva, mostrando a los protagonistas ya adultos, pero unidos por la misma amistad que los salvó en el pasado.

Netflix también lanzó un avance que refuerza el tono emotivo de la despedida, recordando que esta será la última vez que los fans acompañen a Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will en una misión contra el Upside Down.

