¿Qué pasó en el mundo este 4 de enero de 2026?

Río de Janeiro calienta motores para el carnaval, mientras que fallo técnico paraliza gran parte del tráfico aéreo en Grecia

Personas participan en un desfile de una comparsa callejera este domingo, en Río de Janeiro (Brasil).

Río de Janeiro, de resaca todavía por las masivas celebraciones de Año Nuevo, se prepara ya para el carnaval, con la realización este domingo de más de 70 comparsas populares previstas para desfilar por las calles de la ciudad brasileña.

Apenas cuatro días después de que los festejos de fin de año terminaran y con el imponente escenario levantado en la playa de Copacabana aún por desmontar, cientos de cariocas y de turistas se echaron purpurina por el cuerpo y vistieron nuevos disfraces para participar en pequeños desfiles por toda la urbe.

RELACIONADAS Inundaciones y tráfico marítimo cortado en el sur de España por una fuerte borrasca

Se trata de una especie de apertura no oficial del evento, ya que el carnaval per se arrancará formalmente el viernes 13 de febrero, cuando el alcalde de Río entregue de forma simbólica las llaves de la ciudad al Rey Momo, figura de la mitología griega que encarna el espíritu de la fiesta y que cada año es interpretado por una persona distinta.

El movimiento Desliga dos Blocos ("Liberación de las Comparsas") impulsa el evento, que inició hace 17 años como una crítica al aumento de la burocracia para registrar desfiles durante la temporada oficial de carnaval.

Starmer aboga por un acercamiento del Reino Unido a la UE pero descarta unión aduanera

El primer ministro británico Keir Starmer abogó hoy por un mayor acercamiento a la Unión Europea, que consideró "de interés nacional", pero descartó que eso deba traducirse en una unión aduanera con la UE.

En conversación con la BBC en su primera entrevista del año, Starmer dijo que la mejor opción para el Reino Unido es "el mercado único, antes que la unión aduanera".

Irán vive nueva jornada de protestas pese a gran despliegue de fuerzas de seguridad Leer más

Preguntado sobre si esto significa retractarse de su promesa de respetar el Brexit -dijo en su momento que "el Brexit está seguro en mis manos"-, Starmer lo negó y argumentó que nadie quiere "estar recogiendo los despojos del Brexit", pero sí "seguir adelante" teniendo en cuenta los intereses del país.

Vista de los carteles de candidatos presidenciales en Portugal en Lisboa. Carlota Ciudad

Arranca en Portugal la campaña para unas reñidas elecciones presidenciales

La campaña para las elecciones presidenciales del 18 de enero arranca este domingo en Portugal marcada por la cantidad de candidatos que, según las encuestas, tienen posibilidades de pasar a una hipotética segunda vuelta.

En total, hay 11 candidatos confirmados por el Tribunal Constitucional (TC) luso para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que no se puede presentar a la reelección tras diez años como jefe de Estado.

Entre ellos, las encuestas de las últimas semanas señalan como favoritos al exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, al exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, al líder de ultraderecha André Ventura y al exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Un fallo técnico paraliza gran parte del tráfico aéreo en Grecia

Cerca de 80 vuelos desde o hacia Grecia se han visto retrasados o cancelados este domingo debido a un fallo técnico en los sistemas centrales de comunicación por radio para los centros de control aéreo.

El fallo en el sistema central de radiofrecuencias se presentó unos minutos antes de las 10:00, hora local (08:00 GMT), lo que llevó a la suspensión de todos los despegues y aterrizajes de aviones en los aeropuertos griegos, según la emisora pública ERT.

RELACIONADAS El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras captura de Maduro

Vuelos procedentes de Irlanda, Barcelona (España) y París (Francia), que ya habían partido cuando se registró el fallo, recibieron la orden de regresar a los aeropuertos de salida.

Otros vuelos fueron cancelados o desviados a aeropuertos de países vecinos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.