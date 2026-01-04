Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

real madrid vs real bestis
Real Madrid recibe a Real Betis en la fecha 18 de LaLiga de España.CORTESIA

Real Madrid vs Real Betis HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El conjunto merengue intenta alcanzar al puntero y está en la obligación de iniciar el año con victoria ante su gente

El Real Madrid de Xabi Alonso inaugura este domingo un mes de enero que no dará tregua. La visita del Real Betis al Santiago Bernabéu marca el punto de partida de un maratón de cuatro competiciones, con la Supercopa de España en Arabia Saudí ya asomando en el horizonte.

Lea también: Moisés Caicedo, otro reconocimiento en Chelsea: Esto ganó el ecuatoriano (Video)

Sin embargo, el conjunto blanco deberá sortear primero el obstáculo bético lastrado por una enfermería llena: a las bajas ya conocidas de Mendy, Trent y Militão, se suma la ausencia de Brahim (Copa África) y, especialmente, la de Kylian Mbappé, fuera por un esguince de rodilla.

RELACIONADAS

Ante este panorama, la responsabilidad goleadora recaerá en el tridente formado por Vinicius, Rodrygo y Bellingham. La principal novedad táctica apunta a la zaga, donde la vuelta de Dani Carvajal a la lista alivia a un equipo que podría ver a Fede Valverde sacrificado en el lateral derecho, dejando la sala de máquinas en manos de Tchouaméni, Camavinga y el joven Arda Güler.

Real Madrid
Vinvícius (d) es una carta de gol de Real Madrid.Archivo
Liga de Quito

Liga de Quito planifica la temporada 2026: revancha, refuerzos y respaldo a DT Nunes

Leer más

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini llega con la flecha hacia arriba. Tras un cierre de año notable, culminado con el 4-0 al Getafe, los verdiblancos buscan pescar en río revuelto para consolidar su sexta plaza y no perder la estela de la zona Champions.

RELACIONADAS

Con el Celta acechando, los béticos saben que puntuar en Chamartín sería el impulso definitivo para sus aspiraciones europeas.

¿D´ónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid?

El compromiso entre Real Madrid y Real Betis, por la fecha 18 de la liga española, se podrá disfrutar a las 10:15 (hora de Ecuador) por las señales de ESPN, Disney+ Premium. Será un duelo clave para ambos clubes y sus aspiraciones a corto y mediano plazo.

EN VIVO: Real Madrid vs. Real Betis, fecha 18 de LaLiga

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hombre fue hallado bajo presuntos efectos de escopolamina en el centro de Guayaquil

  2. EN VIVO Real Sociedad vs Atlético de Madrid: partido de urgencias y ambición europea

  3. OEA en alerta máxima por Venezuela y convoca al Consejo Permanente

  4. Ecuador restringió el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro

  5. Más de 60.000 personas diarias salieron de Guayaquil durante el feriado de fin de año

LO MÁS VISTO

  1. El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte

  2. Real Madrid vs Real Betis HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  4. IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

  5. Morillo: "resulta curioso" el silencio de Aguiñaga y Álvarez tras captura de Maduro

Te recomendamos