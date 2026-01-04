Real Madrid vs Real Betis HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El conjunto merengue intenta alcanzar al puntero y está en la obligación de iniciar el año con victoria ante su gente

Real Madrid recibe a Real Betis en la fecha 18 de LaLiga de España.

El Real Madrid de Xabi Alonso inaugura este domingo un mes de enero que no dará tregua. La visita del Real Betis al Santiago Bernabéu marca el punto de partida de un maratón de cuatro competiciones, con la Supercopa de España en Arabia Saudí ya asomando en el horizonte.

Sin embargo, el conjunto blanco deberá sortear primero el obstáculo bético lastrado por una enfermería llena: a las bajas ya conocidas de Mendy, Trent y Militão, se suma la ausencia de Brahim (Copa África) y, especialmente, la de Kylian Mbappé, fuera por un esguince de rodilla.

Ante este panorama, la responsabilidad goleadora recaerá en el tridente formado por Vinicius, Rodrygo y Bellingham. La principal novedad táctica apunta a la zaga, donde la vuelta de Dani Carvajal a la lista alivia a un equipo que podría ver a Fede Valverde sacrificado en el lateral derecho, dejando la sala de máquinas en manos de Tchouaméni, Camavinga y el joven Arda Güler.

Vinvícius (d) es una carta de gol de Real Madrid. Archivo

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini llega con la flecha hacia arriba. Tras un cierre de año notable, culminado con el 4-0 al Getafe, los verdiblancos buscan pescar en río revuelto para consolidar su sexta plaza y no perder la estela de la zona Champions.

Con el Celta acechando, los béticos saben que puntuar en Chamartín sería el impulso definitivo para sus aspiraciones europeas.

¿D´ónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid?

El compromiso entre Real Madrid y Real Betis, por la fecha 18 de la liga española, se podrá disfrutar a las 10:15 (hora de Ecuador) por las señales de ESPN, Disney+ Premium. Será un duelo clave para ambos clubes y sus aspiraciones a corto y mediano plazo.

EN VIVO: Real Madrid vs. Real Betis, fecha 18 de LaLiga

