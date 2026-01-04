El ‘platillo volador’ de Baños se estrella y deja dos turistas muertos

El accidente ocurrió en el sector de Río Blanco. Una tercera víctima permanece herida en una casa de salud de Ambato

Tomy Cruz Velasco, de 30 años, y Karen De la Cruz Cachago, de 25, víctimas del accidente en el atractivo turístico en Baños de Agua Santa (Tungurahua), ya fueron sepultados en su cantón de origen, en una zona rural de la provincia de Pichincha. Sus familias, aún conmocionadas por lo sucedido, piden justicia a las autoridades.

¿Cómo ocurrió el accidente en el atractivo turístico?

La tragedia sucedió el viernes 2 de enero, cuando los jóvenes, quienes se encontraban en la localidad de la Sierra centro por turismo, decidieron subir al juego mecánico que replica la forma de un platillo volador; la estructura, supuestamente, se estrelló contra un muro.

El juego, situado dentro del parque de deportes extremos ‘Kamikaze’, ubicado en el sector Río Blanco, parroquia Ulba, funcionaba como una tarabita suspendida por cables que se desplaza de un extremo a otro de la montaña a gran altura. Es decir, los jóvenes se encontraban a bordo del ‘platillo’ al momento del siniestro.

El atractivo turístico llevaba años funcionando en el sitio. CORTESÍA

La alerta ingresó al sistema ECU 911 a las 11:58, lo que permitió la activación inmediata del Cuerpo de Bomberos de Baños, personal del Ministerio de Salud Pública y agentes de la Policía Nacional. A la llegada de las unidades, se constató que dos personas yacían junto al atractivo sin signos vitales.

¿Cuál es el estado de la sobreviviente y la causa de muerte?

Sin embargo, otra mujer, identificada como Ana Victoria Condo, también resultó herida y, hasta la tarde del domingo, aún se encontraba bajo observación en el Hospital Ambato, en la capital provincial. Esta última presentó policontusiones, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

El sargento Freddy Villavicencio, encargado de la guardia del Cuerpo de Bomberos de Baños, indicó que las posibles causas de los fallecimientos estarían relacionadas con lesiones a nivel de la cabeza. A pesar de esto, aclaró que no se puede determinar cómo se originó el accidente, ya que las personas fueron encontradas fuera del atractivo al momento de la atención.

Testigos mencionaron que, al parecer, el platillo no logró detenerse a tiempo e impactó contra los postes de concreto que lo sostenían.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la tragedia?

Tras el hecho, el Municipio de Baños dispuso la suspensión temporal de todas las actividades del establecimiento como medida preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones técnicas para determinar responsabilidades y causas del suceso. Esta medida también estuvo vigente hasta el domingo 4 de enero.

Finalmente, EXPRESO conoció que este lunes la Intendencia de Policía realizaría un recorrido por los centros de atractivos turísticos en Baños.

Este no es el primer caso de un turista que fallece en un atractivo de la zona. En junio de 2017, Vicente Salazar Mesías, de 26 años, falleció durante la práctica de bungee jumping (salto al vacío) en el puente de San Francisco.

En ese caso, los bomberos explicaron que el joven sufrió una caída de 25 metros: “El paciente perdió el equilibrio y cayó, quedándose entre la maleza, a pocos centímetros de caer a las aguas del río Pastaza”.

Mientras tanto, en el mismo mes de 2018, el francés Jacques Bremond, de 68 años, murió al resbalar del bote donde practicaba rafting junto a su familia y guías. Su muerte sucedió en el sector de Río Verde, a 15 minutos del cantón Baños de Agua Santa.

