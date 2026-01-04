Expreso
Guillaume de Mevius
El belga Guillaume de Mevius y el francés Mathieu Baume en el interior de su vehículo durante la primera etapa del rally Dakar.EFE

Dakar 2026: Edgar Canet lidera en motos y De Mevius triunfa en autos

El motociclista belga y el piloto de autos español son los primeros líderes de la clasificación de la extenuante competencia

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), en motos, y el belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid Team), en autos, se impusieron ayer en la primera etapa del Dakar 2026, durante un recorrido con con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados.

Canet, histórico vencedor del prólogo, había sido segundo; sin embargo una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports), por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la general.

Canet se vio beneficiado por el error de Branch, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización. Dicho esto, el español domina la general con un tiempo total de 3h27:42. Su ventaja sobre el segundo es de 1:05.

Ya en autos, el triunfador de la primera etapa fue el belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team).

Segundo en la edición de 2024 tras Carlos Sainz, el belga se impuso con un tiempo final de 3h07:49, con el que aventajó en 40 segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final, mientras que cerró el podio del día el checo Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), a 1:27.

De Mevius cuenta como copiloto con el francés Mathieu Baumel, a quien le amputaron la pierna derecha tras sufrir un accidente hace once meses. Este domingo 4 de enero, sus tiempos inicialmente no les hacían ser aspirantes a la victoria, pero se debió a la interrupción en la conexión de su baliza, según la organización.

