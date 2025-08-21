Millie Bobby Brown adopta a su primera hija: “Nuestro hogar está lleno de amor”

Los actores Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmaron la noticia a través de un comunicado en Instagram

Millie Bobby Brown, de 21 años, y su esposo Jake Bongiovi, de 23, dieron la bienvenida a su primera hija a través de la adopción. La actriz de Stranger Things compartió la noticia en un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que la pareja expresó su deseo de vivir este proceso “en paz y privacidad”.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad”, escribieron.

Un sueño cumplido para Millie

La decisión de adoptar no tomó por sorpresa a los seguidores más cercanos de la actriz. A principios de 2025, durante una entrevista en el pódcast SmartLess, Millie ya había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia junto a Jake. En esa conversación reveló que siempre soñó con tener una familia numerosa, inspirada por la suya y la de su esposo, ya que ambos provienen de hogares con cuatro hermanos.

“Quería ser madre, como mi mamá lo fue conmigo. No creo que tener un hijo propio sea tan diferente a adoptar. Para mí, un hogar está lleno de amor para todos, y eso es lo que defendemos Jake y yo”, explicó entonces.

Una familia que crece

Millie y Jake comenzaron su relación en 2021, se comprometieron en 2023 y se casaron en una ceremonia privada en 2024, con la presencia de la familia Bongiovi, incluido el cantante Jon Bon Jovi. Ahora, con la llegada de su hija adoptiva, la pareja inicia una nueva etapa, asegurando que por el momento mantendrán la privacidad de la pequeña y no compartirán fotos ni detalles adicionales.

Con este anuncio, la actriz reafirma su intención de equilibrar su carrera —que incluye nuevos proyectos como The Electric State en Netflix— con su deseo de construir una gran familia.

