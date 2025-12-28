Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump
Fotografía del 19 de diciembre de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.WILL OLIVER / EFE

Trump cree que Putin es "serio" cuando habla de lograr la paz con Ucrania

El presidente de Estados Unidos llamó a su par ruso antes de su cita con Volodímir Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo 28 de diciembre que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es "serio" para lograr un acuerdo.

El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo".

(Te puede interesar: Zelenski recibe apoyo de europeos y Canadá antes de reunión con Trump)

Trump hizo esta declaración este domingo, antes de comenzar su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

Inundaciones en España

El este de España, en alerta por un temporal que ha provocado inundaciones puntuales

Leer más

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de este domingo conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

"Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo" y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado "difícil" de resolver, pero que "lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy".

RELACIONADAS

Trump volverá a hablar con Putin tras reunión con Zelenski

Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelenski, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, Mark Carney.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. México: 20 heridos por descarrilamiento del tren Transístmico

  2. Trump cree que Putin es "serio" cuando habla de lograr la paz con Ucrania

  3. Un trueno se impone en las 10 horas de Yahuarcocha

  4. Niegan habeas corpus a Jorge Glas y continuará recluido en la Cárcel del Encuentro

  5. Anuncio de eventos de pretemporada agudizan malestar en la hinchada del Barcelona SC

LO MÁS VISTO

  1. El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas

  2. Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón

  3. El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

  4. ​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

  5. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

Te recomendamos