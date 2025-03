“Esto no es periodismo, es bullying”: aquí el mensaje completo de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, ha compartido un mensaje contundente en sus redes sociales denunciando el acoso mediático y la presión pública que enfrentan las mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento. La actriz de 20 años criticó la manera en que algunos medios han convertido su crecimiento en un blanco de burlas y comentarios dañinos sobre su apariencia.

En su declaración, Brown señaló titulares de distintos medios que han cuestionado su aspecto físico y la han comparado desfavorablemente con su imagen infantil. “Por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo”, expresó.

La actriz mencionó ejemplos de artículos que han analizado su apariencia de manera negativa, con títulos como “¿Por qué los Gen Z como Millie Bobby Brown envejecen tan mal?” o “¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?”. También criticó el hecho de que estos textos provengan de periodistas adultos, e incluso de mujeres, lo que considera aún más alarmante.

“Esto no es periodismo, es bullying”, afirmó Brown. “Hablamos de apoyar y elevar a las jóvenes mujeres, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics”.

Su mensaje también resalta un problema más amplio: el escrutinio implacable que enfrentan las mujeres jóvenes en el ojo público. “Me niego a disculparme por crecer. No voy a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer”, añadió.

El acoso también llega de sus seguidores

En las redes de Millie Bobby Brown se puede leer una mezcla de apoyo y críticas. Algunos seguidores elogian sus looks y defienden su derecho a expresarse libremente, con comentarios como “Cada look de este tour de prensa es increíble” o “Mills standing on business!!!”, destacando su seguridad y estilo.

Sin embargo, no faltan los mensajes que cuestionan su imagen, sugiriendo que su maquillaje es demasiado cargado o insinuando que ha usado procedimientos estéticos: “Es joven y bonita, no necesita tanta cosa” y “Mucho bótox”. Otros comentarios comparan su apariencia con la de Britney Spears o expresan una sensación de incomodidad con sus publicaciones, como “¿Alguien más siente algo raro con sus posts?”.

Este tipo de reacciones reflejan el mismo escrutinio que Brown denunció en su mensaje.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre el bullying?

Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario alzar la voz sobre esto.

Comencé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece ser capaz de crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la primera temporada de Stranger Things. Y como no es así, ahora me convierto en un blanco.

Hablemos de los artículos, los titulares, las personas que están tan desesperadas por derribar a las mujeres jóvenes:

- “¿Por qué los Gen Z como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal?” – Lydia Hawken.

- “¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?” – John Ely.

- “Confunden a Millie Bobby Brown con la mamá de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles” – Cassie Carpenter.

- “Matt Lucas, de Little Britain, lanza un ataque despiadado contra el nuevo look ‘mommy makeover’ de Millie Bobby Brown” – Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto está burlándose de la apariencia de una mujer joven.

Esto no es periodismo. Esto es acoso.

El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a analizar mi rostro, mi cuerpo, mis decisiones, es perturbador. Que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres, es aún peor. Siempre hablamos de apoyar y empoderar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece ser más fácil derribarlas por unos cuantos clics.

Las personas desilusionadas no pueden aceptar ver a una niña convertirse en mujer en sus propios términos, y no en los de ellos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden lidiar con el hecho de que una niña se convierta en mujer. No permitiré que me avergüencen por mi apariencia, por cómo me visto o por cómo me presento.

Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que dar un cumplido. ¿Por qué la reacción automática es decir algo horrible en lugar de algo amable? Si tienes un problema con eso, me pregunto: ¿qué es lo que realmente te incomoda?

Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a ser destrozada simplemente por existir.

