Carlos Vives y el Grupo Niche hacen salsa un clásico del vallenato

Carlos Vives y el Grupo Niche lanzaron una nueva versión en salsa de La tierra del olvido, como parte de la edición conmemorativa La tierra del olvido, 30 años (Remastered & Expanded). El tema, originalmente un éxito del vallenato moderno, cumple tres décadas desde su lanzamiento.

La canción fue presentada por primera vez durante un concierto serenata por los 500 años de fundación de Santa Marta, ciudad natal de Vives, donde se interpretó en vivo junto al Grupo Niche frente a más de 100.000 asistentes, con el mar Caribe como escenario.

“La tierra del olvido nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa”, afirmó Vives en un comunicado. Añadió que esta versión representa “una celebración de lo que somos como colombianos, de nuestra diversidad y riqueza cultural”.

¿Cómo se creó el proyecto?

Bajo la dirección musical de José Aguirre, el Grupo Niche fusionó la salsa del Pacífico con la esencia vallenata de Vives, calificando el proyecto como “un sueño cumplido” y “un regalo” para sus seguidores.

Hace dos semanas, cuando se publicó la nueva edición del álbum, la canción aparecía incluida, pero el audio correspondía a una pieza detrás de cámaras con risas, afinaciones, bromas y ensayos, anunciando que la versión completa se revelaría posteriormente.

El lanzamiento forma parte de una serie de actividades conmemorativas que incluyen música inédita, conciertos y contenido exclusivo. El videoclip, disponible en plataformas digitales, fue grabado durante las sesiones en los estudios GML y La Torre de Lata, mostrando el trabajo conjunto entre ambos artistas.

Carlos Vives, ganador de 18 Latin Grammy y dos Grammy, y el Grupo Niche, con más de 40 años de trayectoria, mantienen su posición como referentes de la música colombiana.

