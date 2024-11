Carlos Vives homenajeó a Egidio Cuadrado en Samborondón

A mitad de su show, Carlos Vives volvió recordó a su entrañable amigo y acordeonista, Egidio Cuadrado, ayer en su concierto en el Guayaquil Country Club de Samborondón.

Cuadrado acompañó a Vives por más de 30 décadas a todos sus conciertos alrededor del mundo y junto a él, abrió la puerta a una nueva mezcla musical y un camino para nuevos artistas tropicales. Juntos impusieron un nuevo estilo e internacionalizaron géneros de su tierra Santa Marta y de su país Colombia, como la cumbia y el vallenato.

Carlos Vives rindió homenaje a su acordeonista recientemente fallecido, Egidio Cuadrado. Vanessa López

Con un videdoclic en el que mostraba a Cuadrado y sus experiencias sobre los escenarios, Vives entonó a capela uno de sus grandes clásicos ‘Jaime Molina’.

“Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero él me hacía un retrato O, si él se moría primero le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarlo el son”, entonó el artista de 63 años con una evidente nostalgia y pena, por la reciente partida de su compadre.

EGIDO CUADRADO

Egidio Cuadrado murió el pasado 21 de octubre a sus 71 años, a causa de una neomonía, en Bogotá, Colombia. Desde entonces, Vives no ha dejado pasar la oportunidad de brindarle afectuosas palabras y recordarlo como un “gran compañero y gran amigo”.

También en su honor, Vives entonó con énfasis la canción Matilde Lina, uno de sus clásicos que describe paisajes de su pueblo y de los que, destacó, cantó siempre junto a Egidio exaltando el género vallenato a nivel mundial.

El show que recibió a más de 5.000 asistentes, impuso la mezcla del rock con el vallenato y la cumbia; avivó el romanticiosmo entre las parejas y puso a todos a bailar.

