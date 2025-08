Esta es la millonaria cifra que ha recaudado Guayaquil durante los feriados del 2025

A pesar del complejo escenario de inseguridad que atraviesa la ciudad, Guayaquil ha logrado generar un importante flujo económico gracias a la actividad turística durante los principales feriados del año.

Según datos del Observatorio Turístico de Guayaquil, analizados por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), más de $40,5 millones se movieron en la ciudad durante los cinco principales feriados del 2025.

Este impacto económico, que se concentró en aproximadamente 15 días del año, representa una ayuda para emprendedores, pequeñas empresas y grandes proveedores de servicios turísticos.

