Aquiles Álvarez: "No me gusta el bonche, pero no soy bobo; así es el guayaco"

Las tensiones entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional se mantienen. Presupuestos retenidos, paralización de obras e incluso pugnas personales han deteriorado la relación entre ambas instituciones.

La mañana de este jueves 6 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, participó en su habitual enlace radial semanal, donde dejó varias frases que llamaron la atención de los guayaquileños.

Aquiles Álvarez se refirió a disputas con el Gobierno de Daniel Noboa.

Puerto Santa Ana de Guayaquil sufrirá cierres viales durante un año Leer más

Durante su intervención, Álvarez se refirió directamente a los roces con el Ejecutivo: “Lo que pasa es que no somos bobos. Lo que pasa es que nos quieren pisar y no nos dejamos. Lo que pasa es que nos quieren quitar el desarrollo de obra pública y alzamos la voz”, expresó el alcalde. Además, denunció que no se han otorgado los permisos necesarios para que opere la obra recientemente inaugurada en Puná.

Con un tono firme, añadió: “No me gusta el bonche, pero no soy bobo, pues no me dejo. Así es el guayaco. Si me quieren ver la cara, tengo que saltar. Hay gente que me dice: ‘No pelee’. Yo les respondo: ‘Pero si me estoy defendiendo. Me han perseguido’”, comentó en referencia a las investigaciones sobre las empresas en las que participa.

Sobre su citación a comparecer ante la Asamblea, manifestó . “Lo que pasa es que nos llaman a querer fiscalizarnos en una comisióncilla de la Asamblea. Yo pido ir al pleno, pero la misma persona que nos convoca, vota en contra. Entonces, ¿por qué? Porque todo es show y circo. Esa es la realidad. El Muy Ilustre Municipio de Guayaquil no es show ni circo”, sentenció.

El alcalde de Guayaquil fue llamado a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Foto: René Fraga/ Expreso.

Finalmente, Álvarez aseguró que los ciudadanos ya perciben lo que, según él, está ocurriendo.

“El guayaquileño es inteligente. Incluso hay quienes dicen: ‘Chuta, este man es muy cabrero’. Pero trabaja. Y al final, la gente quiere al que trabaja y no le roba a los guayaquileños. Tan sencillo como eso”, concluyó.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO