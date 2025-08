Zaida Rovira y Niels Olsen: la imposición de los nadies

¿Ya estamos en dictadura? La imagen de dos autoridades del gobierno que se rodean de militares para amenazar a la Corte Constitucional, remite a viejas autocracias de otras latitudes: Pinochet, con gafas oscuras, hablando de imponer el orden; Diosdado Cabello, un día después del mayor fraude electoral de Occidente, señalando a los enemigos del régimen...

Estamos hablando de los peores cerdos de la historia de América Latina. ¿En qué se diferencian de ellos Zaida Rovira y el bienmandado Niels Olsen, incapaz de distinguir una cosa de otra, cuando aparecen con los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas a sus costados y cuatro gorilas enmascarados cuidándoles las espaldas, para lanzar advertencias a los jueces? ¿Para qué diantres necesitan guardaespaldas la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea a la hora de grabar un mensaje a la nación si no es para infundir miedo? ¿Eso quieren comunicar a la sociedad civil con la puesta en escena que ejecutaron? ¿Intimidante poder castrense?

Una cadena nacional que afrenta a los principios republicanos

La cadena nacional de este lunes por la noche es una intolerable afrenta a los principios republicanos. Su antecedente inmediato es la no menos vergonzosa presentación del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también rodeado de gorilas, en aquella infame cadena nacional en la que salió a amenazar a la jueza que declaró la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas que fueron secuestrados y torturados por militares bajo su mando, bajo su responsabilidad, antes de ser abandonados, desnudos y heridos a 40 kilómetros de sus casas, para que los mafiosos que los buscaban los asesinaran. Porque no hay que olvidar que este gobierno ya carga con la muerte de cuatro inocentes (por lo menos) y no ha rendido cuentas de ello.

Ahora son la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea los que salen a intimidar a la Corte Constitucional en pleno para defender las leyes que les permitirían, con igual impunidad, secuestrar, torturar y desaparecer (luego de espiar, perseguir e intimidar) a cualquier ciudadano al que el gobierno considere su enemigo. ¿Ya estamos en dictadura?

Del presidente Niels Olsen ya conocíamos su insondable ignorancia en materia legal (lo cual es mucho decir para el presidente de la Función Legislativa) desde el día aquel en que se atrevió a proclamar que, en derecho público, todo lo que no está prohibido está permitido. Es obvio que no sabe nada de nada. Pues bien: la ministra de Gobierno no le va a la zaga.

Ambos reclaman a la Corte Constitucional por haber suspendido las inconstitucionales leyes de Inteligencia y Solidaridad a través (así dicen, es inaudito) de un boletín. “Un boletín no es suficiente”, reclama estúpidamente el extraviado presidente de la Asamblea, sin darse cuenta de que ese boletín remite a sentencias (las sentencias de la Corte Constitucional sobre las leyes en disputa) en las que todo el razonamiento está desarrollado hasta agotar sus posibilidades lógicas. Pero ni Zaida Rovira ni Niels Olsen leyeron las sentencias (¿las entenderían?): vieron el boletín, creyeron que eso era todo y se indignaron. Y desconocen lo básico: que un juez se expresa a través de sus sentencias, no mediante declaraciones políticas o ruedas de prensa inútiles, como ellos reclaman.

Noboa y su respuesta: una pregunta en la consulta popular

Tras la intimidante, intolerable cadena nacional de ambos funcionarios, la pregunta sexta de la consulta popular anunciada por el presidente Daniel Noboa a la mañana siguiente (en un tuit, como mandan los cánones del autoritarismo populista del siglo XXI), pretende poner en jaque a la Corte Constitucional: ¿Está usted de acuerdo en que sus jueces sean sujetos a juicio político?

Al analfabeto en temas legales Niels Olsen le debe parecer muy bien que los descalificados, corruptos comprobados, lumpemproletarios y extraviados asambleístas que él preside (y de los que es fiel representante porque no es ni mejor ni peor que ellos) puedan ejercer el control político de jueces ilustrados. Jueces cuya tarea, entre otras, es someter las acciones y los productos de la Asamblea al imprescindible control constitucional (como por ejemplo, en estas últimas leyes urgentes que acumulan inconstitucionalidades como pocas leyes antes en los anales de nuestra democracia). Una aberración, si se lo ve de cerca. Una maravilla, para Zaida Rovira y el adolescente bienmandado Niels Olsen. ¿Pero quiénes son ellos? Seamos serios: no son nadie.

