Costo base del contrato de mantenimiento de superestructura del Metro de Quito subió

La adjudicación del contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones de la primera línea del metro de Quito se adjudicará, si se cumple lo previsto, el próximo 18 de septiembre. Esto porque la publicación especial para concretar (por segunda vez) este proceso se realizó recién el 30 de julio en el Portal de Compras Públicas.

Este cuidado, junto al del mantenimiento de material rodante (trenes), es uno de los más importantes dentro del sistema y su firma se había postergado, debido a que el anterior proceso falló a puertas de cerrarse.

La contratación fallida

El metro de Quito había abierto aquella convocatoria con un presupuesto referencial de alrededor de 55 millones de dólares, pero los oferentes Acciona Construcción S. A. y el Consorcio L1 Quito ASCH plantearon montos extremadamente dispares en sus ofertas: el primero propuso $125,6 millones; mientras que el segundo, $36,7 millones.

El proceso fue declarado desierto porque si bien a ASCH le correspondía ganarlo por hacer la oferta más baja, no pudo brindar las garantías para cumplir lo que el sistema requería.

Las observaciones al proceso

La Empresa Metro de Quito ha demorado en este proceso y, lejos de dar confianza a la ciudadanía, lo que estamos haciendo es sembrando dudas sobre la operación.

Michael Aulestia

Concejal

Según el edil Michael Aulestia, en ese entonces desde el Concejo Metropolitano de Quito se hicieron observaciones dado que, desde su punto de vista, no se hizo un estudio de mercado adecuado. Él conversó con el gerente de la Empresa Pública Metro de Quito, Juan Carlos Parra, quien le explicó que levantar el nuevo proceso tomaría tiempo, pero no especificó cuánto. El plan incluía enviar cartas de invitación a diferentes proveedores internacionales.

Actualmente, los términos de referencia (TDR) del nuevo proceso plantean un presupuesto estimado de $74’109.466,8 más IVA. Ese incremento de 20 millones de dólares llama la atención del concejal Andrés Campaña, quien constantemente solicita información sobre todo lo referente al metro de Quito. Según su criterio, una diferencia tan alta entre una y otra cifra en menos de un año “pone en tela de duda cómo están actuando” y es una muestra de que “hubo estudios de mercado errados”.

Flota. Después de más de un año de permanecer sin funcionamiento, el tren UT 16 comenzó a operar el 28 de julio tras descarrilarse en noviembre de 2023. Recién ese día se completó la flota del metro. Karina Defas / Expreso

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito le dijo a EXPRESO que el presupuesto referencial aumentó por tres factores:

se actualizó el estudio de mercado, “en respuesta a una sugerencia de organismos de control”; se analizaron las propuestas que presentaron las cinco empresas nacionales e internacionales en la etapa preparatoria de este proceso se incluyeron elementos “más especializados en el alcance del contrato, que responden al estado actual de maduración de la operación, casi a los dos años desde la apertura” del transporte.

Los requerimientos de mantenimiento del metro de Quito

Hubo estudios de mercado errados y la diferencia de montos llamaba la atención. Hoy asombra que el costo suba $20 millones y pone en tela de duda cómo actúan”.

Andrés Campaña

Concejal

En total, el servicio ferroviario requiere de 10 contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. La Empresa del Metro indicó que seis de ellos, que se engloban bajo el parámetro de estaciones y sistemas auxiliares, se firmaron entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023 con la Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev S. A. S. (EOMMT), pues le corresponden por estar a cargo del funcionamiento del sistema.

Los de energía y material rodante se firmaron en 2024 con Siemens y CAF, respectivamente; y el de señalización ferroviaria está a cargo de Alstom. Pero este último, aseguró Campaña, es una prórroga que está activa desde mayo pasado.

La firma Metro de Quito manifestó que desde el 7 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024, el mantenimiento estuvo a cargo del Consorcio Línea 1, la empresa constructora. Desde entonces y hasta que se adjudique el contrato, lo ejecuta la entidad municipal y no se ha descuidado esa tarea. Sin embargo, hay dudas sobre su efectividad.

El exgerente de esa entidad, Édison Yánez, señala que si bien la empresa puede realizar el mantenimiento, este no necesariamente es completo, porque según los pliegos se requiere de un camión bivial, que sirve para ajustar las catenarias, por ejemplo. “¿En este momento con qué camión bivial cuentan? ¿Estarán haciendo con escalera y cada cierto tramo la gente se sube en una escalera y ajusta las tuercas? No se sabe”, se cuestiona.

Se necesita también de otros equipos especializados como un escáner, un buggy, etc., para tener un mantenimiento 100 % eficiente. Por eso es costoso y necesario para que los equipos del metro no se deterioren y tengan una mayor vida útil, dice Yánez. “Es como si me compro un auto nuevo y no le cambio el aceite a los 5.000 km, sino a los 10.000 o 12.000 km. No se va a dañar de inicio, pero obviamente la vida útil del motor se acorta. Con el metro es similar si hay falta de mantenimiento en la superestructura y en los subsistemas”.

La parte pública suele ser compleja. Muchos funcionarios suelen temer los informes de Contraloría, pero la demora genera que los equipos de metro se deterioren y la vida útil se acorte.

Édison Yánez

Exgerente del Metro de Quito



En el proceso de contratación que está en marcha se requiere que el oferente esté en capacidad de limpiar trenes, proveer repuestos necesarios y mantener el stock, ofrecer insumos y consumibles que se requieren para cumplir con el mantenimiento, renovar licencias y garantizar la vigencia tecnológica de los sistemas.

Su trabajo implica proteger la infraestructura, que incluye el túnel, el fondo de saco, los pozos y el área de talleres y cocheras, que está en el sector de Quitumbe. Por otro lado, la superestructura comprende la vía, el carril y los aparatos de vía; los electromecánicos comprenden la ventilación y el bombeo pluvial, entre otros; y las telecomunicaciones abarcan el puesto de control central, el control de estaciones y las comunicaciones.

