Advierten opacidad en regreso de bici pública a Quito

Hasta el 18 de agosto se recibirán propuestas para la licitación que abrió la Secretaría de Movilidad para devolverle a Quito su sistema de bicicletas públicas. Según los términos de referencia (TDR), el nuevo contrato está valorado en 5,6 millones de dólares y se pagará con un anticipo del 30 %, y el resto a contra entrega de las 250 bicicletas requeridas y de las 25 estaciones distribuidas a lo largo de la ciudad.

De adjudicarse este contrato, Quito volvería a tener su sistema de bicis públicas, luego de más de un año de suspensión. En mayo de 2024, el Municipio decidió extender por dos meses un contrato con ESPE-Innovativa, por un plan piloto para este sistema.

En julio se retiraron las paradas, con el ofrecimiento de concretar un nuevo y mejor contrato para la ciudad a inicios de 2025 pero el ofrecimiento no se cumplió. Esa decisión tomó más de lo previsto y, al parecer, está por concretarse.

Las opiniones sobre el contrato en proceso

La noticia genera expectativa, dado que en el Concejo Metropolitano de Quito varios ediles han pedido información al respecto, sin éxito. Por ejemplo, el 2 de junio, por el Día de la Bicicleta, Andrés Campaña pidió tratar ese punto, pero no tuvo apoyo del Pleno.

A Wilson Merino, quien formó parte de la Comisión de Movilidad, le preocupa que haya habido “opacidad en todo este proceso”. Dice, por ejemplo, que la Bici-Q se instauró en la Alcaldía de Augusto Barrera, pero fue reduciéndose hasta desaparecer, a pesar de la aprobación del Plan Maestro de Movilidad, que prioriza a peatones y ciclistas.

$5,6

millones es el monto del contrato para el nuevo sistema de bicicletas públicas para Quito.



Según su criterio, “si realmente le queremos apostar a la movilidad sostenible, pasa por infraestructura segura y eso es ciclorrutas de verdad, diseñadas para los usuarios, veredas de verdad. ¿Para qué gastar tanto en bicis si no van a poder usarlas si las condiciones de la ciudad no se prestan para ello? La gente no usa la bici porque no hay lugares seguros en la ciudad donde dejarla. Faltan también cicloestacionamientos”.

Desde los colectivos de ciclistas también hay expectativa sobre el sistema. Sofía Gordón, de Carishinas en Bici, señala que es importante que los TDR estén claros y que se pida a los oferentes experiencia específica en este tipo de sistemas, para que se pueda dar un mejor servicio. Un punto importante es la articulación con el transporte público: metro, Ecovía, trole y Corredor Central Norte, para que los usuarios puedan hacer recorridos largos en esos medios, y los cortos realizarlos en bicicleta. Además sugiere que la misma tarjeta Ciudad sirva para todo el transporte público e incluya la bicicleta.

La invasión de la ciclovía es común en Quito. Hace falta mayor énfasis en la educación vial. Karina Defas / Expreso

Gordón también es coordinadora de la Coalición Movilidad Segura y señala que sería importante considerar en el contrato temas como seguros por mantenimiento mecánico de las bicicletas y seguros de accidentes, porque el SPAT cubre únicamente casos de siniestros con vehículos motorizados y no con scooters, por ejemplo, que suelen usar las ciclorrutas.

La licitación LICS-MDMQ-2025-3201 busca el servicio integral para el despliegue y operación del sistema y se estima que el contrato se adjudicará el 11 de septiembre. Se especifica que habrá trece estaciones en el norte, tres en el centro y nueve en el sur. El oferente deberá encargarse de las adecuaciones del sitio, colocar tótems de seguridad, mapas, información en español e inglés, anclajes, etc. Según lo previsto, hay una georeferenciación sugerida, pero el oferente podría establecer la ubicación según su análisis.

Las ubicaciones propuestas de las estaciones

La Ofelia Del Maestro Carlos V Bicentenario El Labrador Jipijapa Iñaquito La Carolina La Pradera Seminario Mayor La Colón Universidad Central De las Universidades El Ejido La Alameda San Francisco Necochea La Magdalena Atahualpa Ajaví Rumichaca Ñan Morán Valverde Guajaló Plataforma Sur Quitumbe

El oferente deberá encargarse de las adecuaciones del sitio, colocar tótems de seguridad, mapas, información en español e inglés, anclajes, etc. El servicio se prestará, según el TDR, de 06:00 a 20:00. Cada bicicleta deberá contar con candado de bloqueo y tener tecnología incorporada que le permita ser rastreada, bloqueada y desbloqueada, así como un sistema de carga con panel solar para mantener en funcionamiento su sistema y baterías.

